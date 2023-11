Bikini Memories realiza mais uma edição memorável em Maracaípe

A- A+

A Carvalheira animou o público no feriadão. A Bikini Memories, label consagrado da marca, aportou, por mais um ano, na Praia de Maracaípe. A primeira festa, na quinta (2), levou muita música eletrônica para o Litoral Sul de Pernambuco e foi comandada por Vintage Culture. Tato, Ornella, Doozie e Maul completaram o time de peso nas picapes.

Brindando a chegada do verão e aquecendo todos para o feriadão, a Bikini contou ainda com super palco, repleto de leds. Conhecido por marcar presença na festa e sempre muito aguardado pelos fãs, o premiado Vintage Culture elevou o clima do agito, surpreendendo e agradando com sua seleção de sucesso. Não ficaram de fora sucessos como Fallen Leaf, Slow Down e Tina, além de muitos outros que colocaram todos para dançar.

Já no sábado (2), a farra ficou por conta da Borogodó, comandada por Léo Santana, Felipe Amorim, Locos, Ale Salles e Samba das Antigas.

O começo da noite ficou por conta do DJ Ale Salles, logo em seguida, o agito abriu espaço para o pagode da banda Samba das Antigas. Mas a festa estava longe de acabar, o trio de DJs que já virou figurinha carimbada nos eventos da Carvalheira, Locos, chegou com toda sua irreverência e seleção de hits.

Já era madrugada quando Felipe Amorim chegou acompanhado de sua dupla fiel: Kaleb o Capitão e Caio DJ. Com muitas dancinhas e músicas chicletes, como Toca O Trompete e Love Gostosinho, Amorim trouxe muita energia para o show especial e não escondeu a alegria em marcar presença no evento.

Depois foi a vez do baiano Léo Santana subir ao palco entregar muito swing. Zona de Perigo, Golzinho Vermelho e Áudio Que Te Entrega foram apenas alguns dos inúmeros sucessos que integraram o setlist do artista que, claro, não deixou de levar para o Litoral Pernambucano o seu famoso desafio Posturado e Calmo, colocando todos para entoar o hit do ano. Léo não deixou a energia cair e amanheceu o dia com a galera, mostrando o verdadeiro significado de Borogodó.





Veja também

seriado Chandler iria trair Monica, mas Matthew Perry pediu a roteiristas de "Friends" que mudassem