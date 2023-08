Bilheteria mundial de 'Barbie' supera US$ 1 bilhão, recorde para diretora solo

A- A+

"Barbie", da Warner Bros, dominou pelo terceiro fim de semana consecutivo os cinemas dos Estados Unidos e Canadá, impulsionando a arrecadação global do filme para mais de US$ 1 bilhão, um marco inédito para uma diretora mulher solo, estimou neste domingo (6) o observador da indústria Exhibitor Relations.

O blockbuster dirigido por Greta Gerwig, e estrelado por Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken), arrecadou cerca de US$ 53 milhões no período de sexta-feira a domingo, totalizando aproximadamente US$ 459 milhões na América do Norte e impressionantes US$ 1,03 bilhão em todo o mundo.

"O filme capturou a imaginação dos amantes do cinema em todo o mundo, e esses resultados são incrivelmente impressionantes, com um total global que ultrapassou um bilhão de dólares neste fim de semana", afirmou Paul Dergarabedian, analista de mídia da firma especializada Comscore.

