Bilionário e apaixonado: quem é o namorado de Mariana Rios, com quem a atriz planeja ser mãe

Juca Diniz vive um “paraíso” ao lado de Mariana Rios — foi essa a palavra escolhida por ele em uma declaração feita em uma publicação da atriz no Instagram.



O casal costuma trocar mensagens afetuosas nas redes sociais e tem vivido uma fase de grande união. Juntos, compartilham o desejo de ampliar a família.



Mariana contou recentemente que enfrentam um desafio delicado: uma incompatibilidade genética entre os dois tem dificultado a realização da gravidez.





A atriz Mariana Rios e o namorado, o economista Juca Diniz — Foto: Reprodução/Instagram

Passando por acompanhamento médico para viabilizar uma gestação, Mariana Rios contou, em entrevista ao podcast O Grande Surto, que assim que os embriões foram gerados, foi feito um teste para avaliar as chances de sucesso — tudo isso antes mesmo da implantação, dentro do processo de fertilização in vitro (FIV). O exame, no entanto, mostrou que os dois carregam o mesmo gene recessivo, o que impacta diretamente nas chances de sucesso da gestação.





Neto do empresário Abilio Diniz, que morreu no ano passado, aos 87 anos, João Luis Diniz D'Avila tem 29 anos e cultiva paixão pelos esportes, como o ciclismo. Em certas ocasiões, ele compartilha imagens de competições de triatlo que participa. “Uma para nunca mais esquecer”, escreveu ele, ao comemorar uma conquista na Europa, exibindo a medalha aos seguidores.

Outra paixão de Juca é a culinária. A maior parte de suas postagens no Instagram mostra receitas e preparos de alimentos. “Cozinhar é a minha paixão, não o meu trabalho”, diz ele, na bio da rede social.

Filho do cientista político Luiz Felipe D'Avila (que foi candidato à Presidência em 2022) e de Ana Maria Diniz, filha de Abilio, Juca é economista, formado numa universidade na Califórnia, nos EUA. O namoro com Mariana começou em 2023, quando os dois começaram a usar as redes sociais para trocar declarações de amor públicas.

