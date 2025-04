Conheça a fortuna bilionária de Marcus Buaiz, noivo da atriz Isis Valverde

A- A+

Falta pouco: em menos de dez dias, Isis Valverde e Marcus Buaiz vão oficializar a união. A atriz e o empresário celebrarão o amor no próximo dia 3 de maio, um sábado. Recentemente, a artista relembrou que o início do namoro nem aconteceu em solo brasileiro.

O primeiro date do casal foi em Paris, durante a fashion week, em 2023, quando ela estava na cidade. Apaixonaram-se, claro. Desde então, para manter o vínculo amoroso, o empresário chegou a custear diversas viagens até Los Angeles, onde Isis morava.

“Foi muito intenso desde o começo. Falei: ‘Você sabe que eu moro em Los Angeles, né?’. E ele disse: ‘Eu adoro voar’. Esse homem pegou um avião milhões de vezes para me ver”, disse a atriz em entrevista à revista Vogue Brasil.

Buaiz é um empresário muito bem-sucedido. Hoje, ele comanda um leque variado de empresas e é investidor em dezenas de outros negócios, além de ser conselheiro e naturalmente herdeiro do grupo familiar, o Grupo Buaiz (com sede em Vitória, no Espírito Santo), no qual estima-se o faturamento anual de R$ 500 milhões, como também noticiou recentemente o jornal Extra. Somados só os capitais sociais das empresas de Marcus, são mais R$ 45 milhões dentro de um patrimônio de cerca de R$ 4 bilhões.



Fundado pelo avô de Marcus — Américo Buaiz, em 1941 — a partir de um moinho, o grupo hoje atua nos segmentos de comércio exterior, alimentos e comunicação. Foi ali que o capixaba de 45 anos, de ascendência libanesa, começou a trabalhar.

O caminho natural seria o de sucessor do avô e do pai nos negócios. Afinal, o neto mais velho da família já estava sendo preparado para isso. Mas o rapaz, sonhador que era, decidiu ganhar o mundo, como ele contou à revista "Forbes".

Antes, no entanto, comandou o negócio que menos dava dinheiro para a família, uma emissora de rádio, e a reformulou totalmente, inserindo o estúdio próximo ao público ouvinte, dentro de um shopping também gerenciado pelo grupo, em Vitória.

A lista de presentes para o casamento com Isis, aliás, está alinhada ao poder aquisitivo do rapaz. Há itens de luxo como um voo de helicóptero e um passeio de barco, ambos na Sardenha, com valor de R$ 42.040,59 e R$ 32.758,90 respectivamente.

O casal também deve viajar para a Itália após a cerimônia, isso porque a listagem inclui ainda um passeio panorâmico entre Veneza e Milão por R$ 34.942,83 e uma passagem aérea para Itália por R$ 20.595,20.

Ex-marido de Wanessa Camargo — os dois foram casados por 17 anos, até 2022, e são pais de José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 8 —, Buaiz fez amigos endinheirados e famosos, como Ronaldo Fenômeno, que foi seu sócio, e Neymar, seu agenciado.

Com o sobrenome famoso, Buaiz frequentava as altas rodas. Foi assim que conheceu João Paulo Diniz, Marcos Mion, Alvaro Garnero e Luciano Huck, criando parcerias comerciais com todos. O ex-jogador é padrinho de seu filho e Buaiz de uma das gêmeas de Ronaldo.

Com ele, aliás, Buaiz abriu a 9ine, especializada em agenciamento de atletas, começando pelo próprio Fenômeno que acabara de pendurar as chuteiras. Depois, entraram Bruninho do Vôlei, Gabriel Jesus e Neymar.

Como o empreendimento cresceu e absorveu também os nomes de entretenimento, Buaiz abriu a Act1on, uma espécie de braço da empresa original.

