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CELEBRIDADES Bill Cosby vai recorrer de condenação por violência sexual cometida na década de 1970, diz advogada Júri na Califórnia considerou comprovada acusação de mulher que diz ter sido drogada pelo ator em 1972

O ator Bill Cosby deve recorrer da decisão que o condenou a pagar US$ 19 milhões (cerca de R$ 100 milhões) à americana Donna Motsinger, após um júri na Califórnia concluir que ele a drogou e agrediu sexualmente em 1972. A defesa confirmou que vai contestar o veredito, que ainda pode ser ampliado com a fixação de danos punitivos.

A decisão foi tomada na esfera civil, o que implica indenização financeira, e não prisão. No julgamento, os jurados consideraram comprovada a versão apresentada por Motsinger, hoje com 84 anos, sobre o episódio ocorrido quando ela trabalhava como garçonete.

Segundo a ação, Cosby ofereceu vinho e um comprimido à vítima antes de ela perder a consciência. O processo descreve que "em seguida, ela começou a entrar e sair da consciência" e que "a última coisa de que a Sra. Motsinger se lembra foram flashes de luz".





A defesa sustentou que a autora "admite livremente que não tem ideia do que aconteceu" e reiterou que os encontros foram consensuais.

O caso se soma a uma série de acusações contra Cosby, que já foi condenado criminalmente por agressão sexual e cumpriu quase três anos de prisão, até ter a sentença anulada em 2021 por questões técnicas.

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