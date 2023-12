A- A+

A cantora Billie Elish, que confirmou, pela primeira vez, que sente atração por mulheres, em entrevista recente à revista Variety, brincou com a repercussão da notícia. Neste sábado (2), a vencedora do Grammy revelou que não pretendia fazer um grande gesto de “se assumir”.

"Não, não fiz isso, mas eu pensei: 'não era óbvio'? Eu não sabia que as pessoas não sabiam. Eu simplesmente não acredito nisso [de se assumir]. Por que não podemos simplesmente existir? Faço isso há muito tempo e simplesmente não falei sobre isso. Opa", brincou a artista no tapete vermelho de um evento do mesmo veículo. "Mas eu vi o artigo e pensei, 'Ah, acho que saí hoje'. Ok, legal. É emocionante para mim porque acho que as pessoas não sabiam, mas é legal que elas saibam. Mas fico um pouco nervosa em falar sobre isso. Eu sou a favor das meninas", acrescentou.

Na entrevista para a revista, em novembro, a americana falou que nunca sentiu que pudesse se relacionar muito bem com mulheres. "Tenho conexões profundas com as mulheres da minha vida", explicou ela. "Sinto-me fisicamente atraída por elas. Mas também sou muito intimidada por elas, pela sua beleza e pela sua presença". No evento deste fim de semana, Billie Eilish confessou: "Ainda tenho medo delas, mas acho que são lindas!".

