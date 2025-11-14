A- A+

CRÍTICAS Billie Eilish chama Elon Musk de "covarde patético" por acúmulo de riqueza Cantora compartilhou postagem que destaca o que o quase-trilionário poderia fazer pelo mundo com seu dinheiro

Depois de questionar a existência de pessoas bilionárias em discurso presenciado por Mark Zuckerberg, Billie Eilish decidiu expor sua opinião sobre um super-rico específico em seu Instagram: Elon Musk.

Com o dono da Tesla próximo de se tornar o primeiro trilionário da história após acionistas da empresa aprovarem um pacote de pagamento de 1 trilhão de dólares em ações, a vencedora do Oscar usou sua rede social para compartilhar uma postagem do grupo ativista My Voice, My Choice ("minha voz, minha escolha", em tradução livre) que elencou as diversas coisas que o bilionário poderia fazer pelo mundo com seu dinheiro sem perder seu status econômico.

De acordo com a postagem, Musk, que tem uma fortuna estimada em 482,1 bilhões de dólares, poderia acabar com a fome no mundo ao investir 40 bilhões de dólares por ano até 2030, ajudar na reconstrução de Gaza com 53,2 bilhões de dólares e salvar mais de 10 mil espécies em perigo de extinção com doações de 1 bilhão a 2 bilhões de dólares por ano.

Em seus stories, Eilish compartilhou diferentes slides da postagem, concluindo com uma tela preta com um texto xingando o bilionário. "Medroso covarde patético do c******", escreveu a cantora.

A fortuna de Musk tem origem geracional, com seu pai, Eroll Musk, tendo sido um empresário e político de sucesso na África do Sul, com milhões originados de sua carreira política, investimentos imobiliários e participação na mineração e venda de esmeraldas.

Eilish contra os bilionários

No final de outubro de 2025, Eilish recebeu o prêmio de Inovadora Musical do Ano pela Wall Street Journal Magazine. Em seu discurso, ela refletiu sobre a distribuição de riquezas e a existência de bilionários.

"Estamos vivendo um momento muito, muito ruim e muito sombrio. As pessoas precisam ter empatia e ajudar, agora mais do que nunca, especialmente [nos Estados Unidos]. Eu diria que se você tem dinheiro, seria ótimo usá-lo para coisas boas e talvez dá-lo a pessoas que precisam", disse a cantora.

Na ocasião, Eilish doou 11,5 milhões de dólares tirados da renda de sua turnê mais recente, cobrindo organizações dedicadas à igualdade alimentar, justiça climática, redução da poluição e organização de trabalhos ambientais.



