Billie Eilish é vista aos beijos com Nat Wolff na Itália em meio a rumores de romance

Os rumores do romance entre Eilish e Wolff ganharam mais um capítulo. Em março deste ano, os dois foram já haviam sido vistos saindo juntos do iHeart Music Video Awards e depois passando uma noite na cidade de Nova York.



Wolff estrelou o videoclipe de 'Chihiro' de Eilish em junho de 2024. Agora, o portal People postou fotos que flagram os dois compartilhando um momento íntimo na Itália.

Nas fotos compartilhadas por Deuxmoi, Eilish, 23 anos, e Wolff, 30 anos, foram clicados aos beijos e bebendo taças de champanhe em uma sacada em Veneza.

Representantes de Eilish e Wolff não responderam imediatamente ao pedido de comentário da People no domingo (8). O casal disse anteriormente que se consideram apenas bons amigos.

Sobre o affair

Wolff, um ator e músico, estrelou o videoclipe autodirigido de Eilish , "Chihiro" , que foi lançado em junho de 2024, e ela descreveu a dinâmica deles no vídeo na época como uma "conexão inescapável".

Wolff e seu irmão Alex Wolff compartilharam no passado que se tornaram amigos próximos da vencedora de dois Oscars quando abriram seu show Hit Me Hard and Soft: The Tour em 2024.

Em entrevista à Variety em outubro, Nat disse que o trio se uniu por causa da experiência de ter a síndrome de Tourette, um distúrbio que envolve movimentos repetitivos ou sons indesejados que não podem ser facilmente controlados.

Apesar das especulações sobre o romance, Eilish disse à Vogue no ano passado que ela queria manter sua vida romântica privada depois de compartilhar o que ela considerou muitos detalhes íntimos ao longo dos anos.

"Gostaria que ninguém soubesse nada sobre a minha sexualidade ou sobre a minha vida amorosa. Nunca, nunca, nunca mais ", disse ela. "E espero que nunca mais saibam. E nunca mais vou falar sobre a minha sexualidade . E nunca mais vou falar sobre quem estou namorando", declarou a artista.



