CINEMA

Billie Eilish negocia para estrelar adaptação de ''A Redoma de Vidro'', de Sylvia Plath

Projeto seria a estreia de Billie atuando em um longa-metragem

Billie Eilish pode estrelar filme inspirado na obra ''A Redoma de Vidro'' de Sylvia PlathBillie Eilish pode estrelar filme inspirado na obra ''A Redoma de Vidro'' de Sylvia Plath - Foto: Divulgação

A cantora Billie Eilish está em negociações para estrelar ''A Redoma de Vidro'', filme inspirado na obra homônima de Sylvia Plath e dirigido por Sarah Polley. A informação foi confirmada pelo portal The Hollywood Reporter.

Caso o projeto se concretize, será a estreia de Billie atuando em um longa-metragem. A cantora de hits como Lunch e bad guy já atuou na série ''Enxame'', do Prime Video, mas nunca em um filme. O longa é desenvolvido pela Focus Features.

Único romance publicado por Sylvia Plath, em 1963, ''A Redoma de Vidro'' tem referências autobiográficas e é inspirado nas próprias experiências da autora.

Na história, uma jovem do subúrbio de Boston, Esther Greenwood, começa a trabalhar em uma prestigiosa revista de moda de Nova York, e a transição para a vida adulta traz responsabilidades e desafios que a fazem entrar em colapso devido ao quadro depressivo.

Sarah Polley venceu o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2023 com ''Entre Mulheres''. Ela também comandou o documentário ''Histórias que Contamos'' (2012) e escreveu os roteiros da série ''Alias Grace'' (2017).

