Billie Eilish negocia para estrelar adaptação de ''A Redoma de Vidro'', de Sylvia Plath
Projeto seria a estreia de Billie atuando em um longa-metragem
A cantora Billie Eilish está em negociações para estrelar ''A Redoma de Vidro'', filme inspirado na obra homônima de Sylvia Plath e dirigido por Sarah Polley. A informação foi confirmada pelo portal The Hollywood Reporter.
Leia também
• Wagner Moura é um dos apresentadores da premiação do Oscar 2026; brasileiros reagem
• Juliette Binoche ironiza fala de Timothée Chalamet sobre ópera e balé com resposta afiada
• Tânia Maria discute com Leonardo DiCaprio em vídeo promocional da HBO Max para o Oscar
Caso o projeto se concretize, será a estreia de Billie atuando em um longa-metragem. A cantora de hits como Lunch e bad guy já atuou na série ''Enxame'', do Prime Video, mas nunca em um filme. O longa é desenvolvido pela Focus Features.
Único romance publicado por Sylvia Plath, em 1963, ''A Redoma de Vidro'' tem referências autobiográficas e é inspirado nas próprias experiências da autora.
Na história, uma jovem do subúrbio de Boston, Esther Greenwood, começa a trabalhar em uma prestigiosa revista de moda de Nova York, e a transição para a vida adulta traz responsabilidades e desafios que a fazem entrar em colapso devido ao quadro depressivo.
Sarah Polley venceu o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2023 com ''Entre Mulheres''. Ela também comandou o documentário ''Histórias que Contamos'' (2012) e escreveu os roteiros da série ''Alias Grace'' (2017).