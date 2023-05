Billie Eilish se separa de Jesse Rutherford em meio a rumores de traição

A- A+

Billie Eilish e Jesse Rutherford decidiram ser apenas bons amigos e terminar o namoro que durou 7 meses, segundo publicou o "The Mirror". O agora ex-casal havia se conhecido no festival Coachella, em abril do ano passado, na Califórnia, mas o relacionamento só foi oficializado em outubro.

A cantora já havia aparecido sozinha no tapete vermelho do Met Gala deste ano, no início do mês. Billie e Jesse viviam sob olhares críticos e preconceituosos por causa da diferença de idade entre eles – ele tem 31 anos, 10 a mais que a então namorada.

A assessoria de Billie correu para desmentir que a causa da separação tivesse sido traição. Havia rumores de que ela estaria se aproximando da atriz Ava Capri, de "Com amor, Victor".





