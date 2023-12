Billie Eilish sobre revelação de se sentir atraída por mulheres: "Não era óbvio?!"; veja

A- A+

Uma das mulheres mais poderosas de 2023 segundo a revista "Variety", a cantora Billie Eilish foi perfilada pela publicação e revelou, pela primeira vez publicamente, sua atração sexual por mulheres. O assunto voltou à tona neste sábado (2), quando a mesma revista fez um evento especial em homenagem a eleitas do ano.



No tapete vermelho, a cantora disse ter ficado surpresa com a reação do público e garantiu não ter tido a intenção de fazer um grande "evento" quando resolveu "sair do armário".

“Eu meio que pensei: 'Não era óbvio?' Eu não sabia que as pessoas não sabiam. Eu simplesmente não acredito nisso. Por que não podemos simplesmente existir? Faço isso há muito tempo e simplesmente não falei sobre isso", disse a jovem.

