A- A+

LUTO Billy Crystal e outros atores publicam comunicado após morte de Rob Reiner Nome por trás de sucessos das telonas, cineasta e esposa, a fotógrafa Michele Singer, foram assassinados; filho é acusado por homicídio

Um grupo de amigos e colaboradores mais próximos de Rob Reiner, entre os quais os atores Billy Crystal, Larry David, Martin Short e Albert Brooks, divulgou um comunicado conjunto na última terça-feira (17) em homenagem ao cineasta e à sua mulher, a fotógrafa e atriz Michele Singer.

Ambos morreram no último domingo (14), como vítimas de um crime cujo principal suspeito é o filho dos dois, Nick Reiner, indiciado por duas acusações de homicídio em primeiro grau.

"Absorvendo tudo o que aprendeu com seu pai, Carl, e com seu mentor, Norman Lear, Rob Reiner não foi apenas um grande ator cômico, como se tornou um mestre contador de histórias", diz o texto enviado à agência de notícias Associated Press.

"Não há outro diretor com a mesma amplitude que ele. Da comédia ao drama, do 'mockumentary' ao documentário, ele estava sempre no auge da sua forma. Encantava o público. As pessoas confiavam nele. Elas faziam fila para ver seus filmes."

O comunicado prossegue: "Seu toque cômico era incomparável, seu amor por acertar exatamente a musicalidade dos diálogos e a maneira como afiava o fio de um drama eram simplesmente elegantes."

Além de Crystal, David, Short e Brooks, o texto também traz assinaturas do cineasta Barry Levinson, do roteirista Alan Zweibel, do embaixador dos Estados Unidos na Espanha James Costos e do compositor Marc Shaiman.

A homenagem segue exaltando Reiner como um "cidadão apaixonado e corajoso" e Singer como sua "parceira perfeita". Ambos eram democratas assumidos e frequentemente se manifestavam em defesa de reformas políticas.

"Fortes e determinados, Michele e Rob Reiner dedicaram grande parte de suas vidas ao bem-estar de nossos concidadãos", afirma o comunicado. "Eles foram uma força especial juntos — dinâmicos, altruístas e inspiradores."

"Fomos amigos deles e sentiremos saudade para sempre", acrescenta o texto, antes de encerrar com uma citação de "A felicidade não se compra" (1946), um dos filmes favoritos de Reiner: "'A vida de cada pessoa toca tantas outras vidas, e quando ela não está mais aqui, deixa um buraco enorme, não deixa?' Vocês não fazem ideia."

Reiner, que atuou na sitcom "Tudo em família" (1971) antes de dirigir filmes como "Isto É Spinal Tap" (1984), "Harry & Sally — Feitos um para o outro" (1989), "Questão de honra" (1992) e "Conta comigo" (1986), foi encontrado morto na tarde do último domingo (14) em sua casa em Brentwood, ao lado de Singer, sua mulher havia mais de três décadas. Reiner tinha 78 anos, e Singer, 70.

Veja também