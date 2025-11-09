Dom, 09 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo08/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
encontro

Billy Idol mostra encontro com Linkin Park no GP de Interlagos

Artistas, que se apresentaram em São Paulo neste fim de semana, estiveram presentes na Fórmula 1 e compartilharam foto nas redes sociais

Reportar Erro
Integrantes do Linkin Park se encontraram com o cantor Billy Idol nos bastidores do GP de Interlagos da Fórmula 1Integrantes do Linkin Park se encontraram com o cantor Billy Idol nos bastidores do GP de Interlagos da Fórmula 1 - Foto: Reprodução/Instagram

Mike Shinoda e Emily Armstrong, vocalistas do Linkin Park, se encontraram com o cantor Billy Idol nos bastidores do GP de Interlagos da Fórmula 1 neste domingo, 9.

A foto foi divulgada numa postagem feita por Idol em seu Instagram.

"Visitei os pits da Mercedes e da Ferrari, mas não pude filmar ou tirar mais fotos porque não querem que os rivais vejam o que estão fazendo. Tive um dia fantástico e nos fizeram sentir realmente bem-vindos!", escreveu.

Leia também

• Por que prefeitura de São Paulo vetou o show de Kanye West?

• Wagner Moura recebe mais um prêmio por "O Agente Secreto" nos EUA

• 'A gente viveu um amor e uma amizade linda e verdadeira', lembra cantor sobre romance com Preta Gil

Joe Hahn, o DJ do grupo norte-americano, também esteve em Interlagos e fez um registro de uma apresentação em ritmo de carnaval no asfalto.

Os artistas fizeram shows na noite do último sábado, 8. Enquanto o Linkin Park se apresentou no Allianz Parque, Billy Idol cantou no Vibra São Paulo.

A banda ainda tem mais um compromisso no Brasil, em Brasília, na terça, 11, para depois seguir com a turnê rumo ao México. O cantor, por sua vez, ainda se apresenta em Curitiba na próxima quarta, 12, antes de seguir para a Argentina.

O GP de Interlagos de 2025 teve o britânico Lando Norris (McLaren) como vencedor. Ele dedicou a conquista ao brasileiro Gil de Ferran. Houve recorde de público, com 303,6 mil pessoas presentes englobando os três dias de evento. Clique aqui para conferir a classificação do campeonato de Fórmula 1.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter