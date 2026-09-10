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CELEBRIDADES Billy Joel revela cirurgia no cérebro após diagnóstico de condição rara Diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal, cantor recebeu implante para drenar excesso de líquido e segue em fisioterapia

Billy Joel revelou que passou por uma cirurgia no cérebro para tratar a hidrocefalia de pressão normal, condição diagnosticada em 2025 e que o levou a cancelar todos os compromissos de sua turnê. Aos 77 anos, o cantor afirmou que o procedimento melhorou sintomas relacionados à memória, ao equilíbrio e à realização de tarefas cotidianas.

A atualização foi compartilhada durante uma participação no canal do artista na rádio SiriusXM. Joel contou que os médicos recomendaram o implante de uma válvula de derivação, conhecida como shunt, para drenar o excesso de líquido acumulado no cérebro. Inicialmente, porém, o músico resistiu à possibilidade de passar pela operação.

— Eu disse: “Não, acho que vou deixar isso para lá” — recordou. — Não queria fazer isso, mas depois pesquisei e percebi que poderia ajudar a melhorar o equilíbrio e a memória.

Segundo o cantor, a dificuldade para distinguir os efeitos naturais do envelhecimento dos sintomas da doença contribuiu para a decisão. Joel acabou aceitando a recomendação médica e foi submetido ao procedimento.

— Concordei em fazer a derivação. Passei pela cirurgia, implantaram uma válvula no meu cérebro e isso realmente melhorou as coisas. Minha memória melhorou, meu equilíbrio melhorou um pouco e minha capacidade de realizar tarefas também — afirmou.





A hidrocefalia de pressão normal é caracterizada pelo acúmulo de líquido cefalorraquidiano nas cavidades do cérebro. A condição, mais frequente em idosos, pode afetar a capacidade de caminhar, o equilíbrio, a memória e outras funções cognitivas. O tratamento pode envolver a colocação de uma válvula para direcionar o excesso de líquido a outra região do corpo

Joel havia tornado o diagnóstico público em maio de 2025. Na ocasião, um comunicado informou que apresentações recentes haviam agravado problemas de audição, visão e equilíbrio. O artista foi aconselhado a interromper os shows e iniciar um programa específico de fisioterapia.

O cantor relatou agora que, de acordo com os médicos que o acompanham, a intensidade e o volume elevado das apresentações provocavam nele efeitos semelhantes aos de uma concussão. Trata-se de uma explicação atribuída pelo próprio Joel à equipe médica, e não de uma relação geral estabelecida entre shows de rock e a hidrocefalia.

— Isso poderia estar causando danos aos nervos cerebrais, e eu poderia perder mais células quanto mais shows fizesse. Percebi que não deveria continuar fazendo isso agora. Preciso melhorar — disse.

Antes do anúncio do diagnóstico, o estado de saúde do músico já havia preocupado os fãs. Em fevereiro de 2025, ele caiu durante uma apresentação no resort Mohegan Sun, em Connecticut. Posteriormente, todos os shows previstos foram cancelados, e os ingressos, reembolsados.

Billy Joel continua fazendo fisioterapia e afirma estar seguindo as recomendações dos profissionais de saúde. Embora ainda não tenha apresentado um cronograma para retomar regularmente as apresentações, tranquilizou os fãs sobre sua recuperação.

— Sei que as pessoas ouviram que tenho uma doença cerebral, mas estou bem. Não se preocupem comigo. Não vou a lugar nenhum. Ainda estou aqui.

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