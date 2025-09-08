Billy Porter, de "Pose", é diagnosticado com quadro grave de sepse e se afasta de peça na Broadway
Ator enfrenta doença grave e revival da peça fechará em 21 de setembro, após queda nas vendas
Conhecido por interpretar Pray Tell na série "Pose", o ator americano Billy Porter está afastado do revival de "Cabaret", na Broadway, devido a um grave quadro de sepse. A situação levou produtores a anteciparem o encerramento da produção para 21 de setembro.
Porter, que interpretava Emcee desde julho, ficará em repouso nas próximas semanas. O quadro de saúde o manteve afastado da produção recentemente e o impedirá de retornar.
“Seus médicos estão confiantes de que ele terá uma recuperação completa,” acrescentaram os produtores, “mas o aconselharam a manter um período de descanso nas próximas semanas.”
A produção estreou em Nova York na primavera de 2024, no August Wilson Theater, transformado em um ambiente de clube, com apresentações pré-show no saguão e fileiras de assentos com pequenas mesas de café ao redor do palco.
Apesar do início promissor, a arrecadação caiu após a chegada de Porter e de sua coestrela Marisha Wallace, que interpreta Sally Bowles. A arrecadação semanal, que chegou a US$ 2 milhões em maio, caiu para US$ 505 mil na última semana de agosto.
Dirigido por Rebecca Frecknall, o espetáculo recebeu críticas mistas e foi indicado a nove prêmios Tony, vencendo um pelo design cênico.
A mesma produção continua em cartaz em Londres, onde já teve sucesso e conquistou diversos Olivier Awards em 2022.