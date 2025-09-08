Ter, 09 de Setembro

Saúde

Billy Porter, de "Pose", é diagnosticado com quadro grave de sepse e se afasta de peça na Broadway

Ator enfrenta doença grave e revival da peça fechará em 21 de setembro, após queda nas vendas

Billy Porter, de "Pose", se afasta de peça na Broadway por quadro grave de sepse Billy Porter, de "Pose", se afasta de peça na Broadway por quadro grave de sepse  - Foto: AFP

Conhecido por interpretar Pray Tell na série "Pose", o ator americano Billy Porter está afastado do revival de "Cabaret", na Broadway, devido a um grave quadro de sepse. A situação levou produtores a anteciparem o encerramento da produção para 21 de setembro.

Porter, que interpretava Emcee desde julho, ficará em repouso nas próximas semanas. O quadro de saúde o manteve afastado da produção recentemente e o impedirá de retornar.

“Seus médicos estão confiantes de que ele terá uma recuperação completa,” acrescentaram os produtores, “mas o aconselharam a manter um período de descanso nas próximas semanas.”

A produção estreou em Nova York na primavera de 2024, no August Wilson Theater, transformado em um ambiente de clube, com apresentações pré-show no saguão e fileiras de assentos com pequenas mesas de café ao redor do palco.

Apesar do início promissor, a arrecadação caiu após a chegada de Porter e de sua coestrela Marisha Wallace, que interpreta Sally Bowles. A arrecadação semanal, que chegou a US$ 2 milhões em maio, caiu para US$ 505 mil na última semana de agosto.

Dirigido por Rebecca Frecknall, o espetáculo recebeu críticas mistas e foi indicado a nove prêmios Tony, vencendo um pelo design cênico.

A mesma produção continua em cartaz em Londres, onde já teve sucesso e conquistou diversos Olivier Awards em 2022.

