BBB 24 Bin conversa com sister sobre os Fadas e dispara: ''Não vejo eles falarem mal de ninguém'' MC Bin Laden e Giovanna conversaram no Quarto Gnomo sobre as movimentações de seus adversários nesta quinta-feira (28)

Na tarde desta quinta-feira (28), MC Bin Laden e Giovanna conversaram no Quarto Gnomo sobre as movimentações de seus adversários do Quarto Fada e a possibilidade desse jogo levar eles para a final do Big Brother Brasil 24, no dia 16 de abril.

''A galera (Fadas) é mais história de vidas simples, enxergando um lado bom. É sempre assim, enxergando um lado bom. Eu não enxergo eles como o lado mau, porque eu não vejo eles falarem mal de ninguém. É o que eu vejo, tá? Não estou defendendo, pelo amor de Deus", disse Bin.

Apesar de Giovanna rebater a fala do funkeiro, afirmando que "eles falam muito mal", o brother seguiu:

"A gente (Gnomos) fala muito mal, desde o começo. Só que eu não vejo eles (Fadas) falando mal. Eu vejo eles, às vezes, mais cantando o dia todo, brincando, pulando na piscina ali pelados (...) limpando mais a casa, fazendo mais comida, sempre mais alegres, se sentindo sempre atacados, perseguidos. Talvez, essa narrativa foi uma narrativa que o público quis defender", afirmou o cantor.

Para Bin Laden, todos cinco integrantes do Fadas podem chegar e vencer a final do BBB que não seria uma surpresa, por conta dessa narrativa de união, que o grupo formado por Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus sustentam, seja a favorita do público.

O paulista ainda acrescentou que ao longo do programa o Quarto Gnomo teve muitos atritos entre si, gerando um desgaste e falta de confiança entre os integrantes. A mineira concordou sobre esses ''altos e baixos'' do grupo.

