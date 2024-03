A- A+

BBB 24 Bin e Fernanda conversam sobre Paredão e sister critica foco em Davi: "ficar citando ele é bobeira" Os dois conversaram sobre novas estratégias de jogo para a reta final do BBB 24, no Quarto Gnomos

A saída de Raquele, mais uma aliada do grupo, Fernanda e MC Bin Laden conversaram sobre novas estratégias de jogo para a reta final do BBB 24, no Quarto Gnomos.



"Eu tô precisando ir pra um Paredão também", avaliou o funkeiro. "Também acho. Acho que todo mundo tem que ir. Não dá pra meter essa banca de imortal aqui não, tem que ir", comentou Fernanda. "Mas se puder escapar, melhor", pondeirou Bin. "Aí é estratégia de cada um. Mas acho que todo mundo tem que viver isso", pontuou a confeiteira.

Fernanda avaliou como má estratégia que seus aliados foquem o discurso no Davi. "Ficou muito cômodo ficar citando o Davi várias vezes. Minha opinião: já tem um tempo que ele faz nada, tem um tempo que ele está quieto, só canta, mas de atitudes dele, ele tem feito mais nada. Desde que Yasmin saiu, que era o único embate que ele tinha, ele fez mais nada. Com a Leidy, teve essa situação, mas como eles levaram um esporro, até ele está com medo do que pode fazer. Ele segurou. Ficar citando ele é bobeira, porque ele não está dando motivos", disse.

