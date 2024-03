A- A+

BBB 24 Bin Laden analisa jogo no BBB 24 com Líder e dispara contra alguns participantes: "Jogo confortável" O funkeiro e Lucas Henrique pensaram nas opções para colocar no Paredão no próximo domingo (3)

MC Bin Laden teve uma conversa com sobre jogo com o Líder da semana, Lucas Henrique, na academia, nesta sexta-feira (1). De acordo com o funkeiro, algumas pessoas da casa estão tranquilas no BBB 24.

Bin Laden começou falando para o Líder que ele tem muitas opções para votar nesta semana. O capoeirista concordou e disse que terá dificuldade para filtrar.

"Só eu já coloquei umas seis, sete opções ali. Agora só escolher, a questão para mim, para escolher é: tem gente que eu sei que eu sou opção dessa pessoa, mas ela nunca falou isso, é velado. Então, eu também não quero escancarar agora, então estou medindo até que ponto vai ser inteligente para mim dar um tiro para criar uma nova história", afirmou Lucas.

"Pegou duas lideranças e colocou pessoas que não saíram, você não pode errar, tá ligado? Agora você tem que dar um tiro que você não pode errar", ponderou Bin Laden.

Bin Laden continuou a conversa com Lucas Henrique e apontou alguns participantes com vida tranquila dentro do BBB 24.

"Troquei uma ideia com a Fernanda, comecei a enxergar um lado melhor da Wanessa, da Yasmin. Depois que a Fernanda falou comigo, eu não colocaria elas. Agora, Michel, Alane, eu já estava pensando já. Depois de hoje, Raquele também porque tá todo mundo em um jogo confortável", iniciou.

"A Fernanda já falou mesmo, tem gente que está em um jogo confortável, que dorme tranquilo sem achar que vai para o Paredão, tá ligado? Hoje existem pessoas que dormem tranquilo sem achar que vão para o Paredão", completou.

