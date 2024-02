A- A+

BBB24 Bin Laden destaca jogo solitário e não descarta votar em pessoas do próprio quarto: "Vim para jogar" O funkeiro revelou que tem três pessoas do Quarto Gnomo que o colocam como alvo

Bin Laden voltou a ressaltar que está numa postura solitária dentro do Big Brother Brasil 2024. O funkeiro afirmou na cozinha após a formação do último Paredão que vai votar em pessoas do seu próprio quarto.

A conversa aconteceu com aa participações de Lucas Henrique e Yasmin. O cantor lembrou que foi colocado na mira pelos colegas do Quarto Gnomo.

"Yasmin, estou mirando em quem falou que ia mirar em mim", comentou Bin Laden. A modelo, então, perguntou quem era o alvo de forma mais direta.



"Meu próprio quarto está mirando em mim. São três pessoas mirando em mim", respondeu o funkeiro. Lucas Henrique chegou a comentar com o cantor que essa atitude pode dificultar sua convivência no quarto e também foi respondido de forma sucinta.

"Você acha que eu estou ligando?. Eu vim para jogar", enfazitou Bin Laden.

Ainda na conversa com Yasmin e Lucas Henrique, Bin Laden analisou a dificuldade de votar em pessoas que você tem uma relação dentro da casa. Ele citou como exemplo Wanessa.

"Por isso que às vezes no jogo é ruim você se aproximar das pessoas. Você acaba gostando e é difícil de votar. Tipo, vamos supor, para mim, Wanessa é uma jogadora forte, mas ela me deu a oportunidade de falar da minha vida. E isso é muito ruim quando você quer jogar e tem uma pessoa que é bem coração", disse.

