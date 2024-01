Bin Laden diz que pensa em alguém fora do programa e revela receio em paquerar no BBB 24

A- A+

Depois de encerrada a festa no BBB 24, MC Bin Laden bateu um papo com Lucas Henrique, na sala da casa, e compartilhou sobre o seu interesse de ficar com uma das sisters da casa e seu medo em ir ao "ataque" por essa sister.



"Eu não tenho coragem de atacar a Giovanna aqui, não", revelou o funkeiro. O Camarote contou que não consegue ir além dos comentários que faz na casa dando a entender seu interesse. "Ela também não está pra jogo", respondeu Lucas Henrique. O músico, porém, diz que percebeu dois sinais da sister. "Eu peguei, mas achei que era normal", declarou.

"Na real, eu não cheguei a ter vontade de ficar com ninguém", comentou MC Bin Laden em seguida. O cantor disse que os comentários são na brincadeira e que pensa em alguém que está fora do confinamento do BBB 24.

