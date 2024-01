Bin Laden especula sobre rejeição do Quarto Duende e Rodriguinho lembra: "o povo rejeitava Juliette"

A- A+

A eliminação de Luigi, na noite desta terça-feira (30), no BBB 24, foi mais um duro golpe para os integrantes do Quarto Duende, que já haviam perdido Pizane e Vinicius em Paredões anteriores Em conversa na área externa, MC Bin Laden, Rodriguinho e Lucas especularam sobre a rejeição que o grupo na percepção do público.



"O povo tá com 'mó' rejeição com nós, hein, mano?", constatou Bin Laden. "É bom isso.. o povo rejeitava Juliette, hein? (sic) Não esquece disso!", lembrou Rodriguinho. "A gente tá bem longe de ser Juliette aqui, viu?... Juliette é a Juliette, amigo!", opinou o funkeiro. "Não, ela é agora. No início não era porr* nenhuma", disparou o pagodeiro. "Geral rejeitava Juliette", falou Lucas.



"Juliette era rejeitada pra caral**!", insistiu Rodriguinho. "A Juliette já é a Juliette", pontuou Bin. "Hoje! Mas quando ela chegou não rejeitavam?", questionou o carioca. "É, rejeitavam...", concordou o MC. "Acabavam com ela! Meu irmão, tá começando o programa!", apontou Rodrigo. "Para, nós tá todo mundo saindo!", constatou Bin.

