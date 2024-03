Bin Laden reclama de comportamento de Pitel no BBB 24: "toda hora lacrando"

A- A+

A convivência entre os integrantes e agregados do grupo Gnomos não anda muito boa para além do jogo. Em papo com fernanda, MC Bin Laden se queixou do comportamento de Pitel com assuntos que, segundo ele, não precisavam virar pauta de militância.



"O Lucas falando uma coisa, ela já veio falando 'Vamos falar de algo que as mulheres precisam, pá, de salário isso e aquilo... Olhei e falei, o que a pessoa quer lacrar em cima disso?", questionou o funkeiro.

"É, o jeito dela, ela vem com essas pautas, tem umas coisas que eu não concordo, mas também não cabe a mim abafar, porque é o jeito dela, ela merece ter o espaço dela. Mas tem coisa também que eu não concordo. Tem coisa que eu já fico assim... Mas são pessoas diferentes, eu não tenho isso que ela tem, ela é uma pessoa muito inteligente, tem muito argumento, tem muita coisa pra falar", opinou Fernanda.

"Ela é uma pessoa grandiosa em muitas coisas, mas às vezes parece que só espera eu falar uma coisa pra vir um assunto de lacração", avaliou Bin. "Mas não é só você, ela faz isso com os outros também", comentou a sister.

"Toda hora lacrando. Me sinto mais confortável de saber que não sou só eu. Mas às vezes eu paro e penso três vezes antes de falar com a Pitel", contou o artista.

