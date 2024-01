A- A+

BBB 24 Bin Laden teme estar sendo visto como pivô das tretas na casa do BBB 24 Durante a festa, ele e Lucas Henrique falaram bastante sobre suas estratégias e percepções de jogo

Durante a festa do BBB 24, Lucas Henrique e MC Bin Laden falaram bastante sobre suas estratégias e percepções de jogo. O funkeiro disse acreditar que está sendo visto como pivô de confusões na casa. "Como o cara que está sempre envolvido nas tretas, né?", questionou o professor.

"É, tem sempre alguém explanando, passando informação, e eu que sou o... Por isso que eu fico na minha. Mas falar de jogo, falo contigo e com Luigi, só que Luigi demonstra muito", disse Bin Laden. "Às vezes ele vai comprar briga que não é dele, ele vai ficar na reta", acrescentou. Lucas concordou com a visão do brother.

