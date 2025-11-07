A- A+

LANÇAMENTO Biografia da banda Mundo Livre S/A é lançada no Recife neste domingo (9) O autor, Pedro Luna, e Fred Zeroquatro, estarão presentes no lançamento, no SESC Casa Amarela

Após passar pelo Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), o Recife será o próximo destino do lançamento da biografia “Mundo Livre S/A 4.0 – Do punk ao mangue”, escrita pelo jornalista e pesquisador carioca Pedro de Luna.

O evento, com entrada gratuita, acontece neste domingo (9), a partir das 16h, no Sesc Casa Amarela, Zona Norte do Recife.

O lançamento contará com a presença do autor, que irá comentar os bastidores da pesquisa e destacar a relevância do grupo para a cultura brasileira. Em seguida, Pedro de Luna participa de um bate-papo com Fred Zeroquatro, vocalista e fundador do Mundo Livre S/A.

O encerramento ficará por conta de um pocket show voz e violão com Fred, revisitando sucessos que marcaram as quatro décadas de história da banda.

Com 552 páginas, o livro faz uma imersão na trajetória do grupo que, ao lado de Chico Science & Nação Zumbi, deu origem ao movimento Manguebeat.

A obra reúne entrevistas, registros inéditos, recortes de jornais e fotos raras, compondo um retrato abrangente da evolução estética, política e musical do Mundo Livre S/A, um dos pilares da música contemporânea brasileira.

Planet Hemp

Pedro de Luna estende sua estadia no Recife para outro lançamento: a segunda edição da biografia “Planet Hemp: Mantenha o Respeito”, que acontece na segunda-feira (10), no Bolacha Discos, bairro das Graças, a partir das 18h.

O autor participará de um bate-papo sobre o livro e a luta antiproibicionista, ao lado de Joanna Aparecida, da Marcha da Maconha, e de João Paulo Guma, do podcast Ignorância Gratuita.

SERVIÇO

Lançamento da biografia “Mundo Livre S/A 4.0 – Do punk ao mangue”

Quando: Domingo (9), a partir das 16h

Onde: SESC Casa Amarela - Avenida Norte, Rod. Gov. Miguel Arraes de Alencar, 1190, Mangabeira - Recife-PE

Entrada gratuita

Instagram: @biografiamundolivresa

