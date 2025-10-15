A- A+

MIRÓ DA MURIBECA Biografia de Miró da Muribeca, pela Cepe, terá lançamentos em São Paulo e Recife; confira Amigo do poeta, Wellington de Melo resgata todas as fases da vida do escritor que faleceu em 2022

Morto precocemente aos 61 anos, em 2022, João Flávio Cordeiro da Silva, ou apenas Miró da Muribeca, nome pelo qual o escritor era conhecido, terá sua história contada em "Estou Quase Pronto: uma biografia de Miró da Muribeca", do escritor Wellington de Melo, que explora a infância, a vida pessoal, as viagens, os encontros poéticos, os problemas com o consumo de álcool e o reconhecimento nacional do homem que traduziu em poemas o cotidiano das ruas.

O livro, editado pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), terá uma rodada de lançamentos entre São Paulo e a Capital pernambucana nos próximos dias 17 e 18, em São Paulo, e dia 23, no Recife.



“Miró é apresentado com todos os seus defeitos, com todas as suas virtudes, e isso é uma coisa interessante porque humaniza a figura biografada”, destaca Wellington de Melo. Romancista, editor e amigo do poeta, ele acompanhou a luta de Miró contra o câncer nos dois últimos anos de vida.

O poeta

das ruas

Miró da Muribeca era um personagem, um poeta marginal, que se embrenhava no cotidiano do Recife, expondo suas mazelas e seduções diárias.

Amigo do poeta, Wellington de Melo se viu em uma situação, no mínimo ambigua, de desfrutar a intimidade com o biografado, que lhe rendeu uma visão única sobre a vdia e obra de Miró, intimidade essa que também dificultou o processo de escrita.

"Ajudou porque eu pude ter acesso direto ao processo de enfrentamento da doença e a questões muito íntimas que Miró não tinha revelado até então. Ele teve essa abertura para falar coisas de maneira franca, coisas que muitas pessoas que conviveram com ele talvez não saibam e, comigo, ele pôde revelar”, destaca Melo que continua.

“Eu precisava tomar decisões sobre o que revelar e o que não revelar, que eu acho que para um biógrafo são coisas mais objetivas, mas o fato subjetivo de ser amigo me colocava numa situação delicada, então isso em alguns momentos dificultou. Não acho que o fato de ser amigo influenciou no sentido de ser uma biografia chapa branca”, afirma.

"Estou Quase Pronto: uma biografia de Miró da Muribeca" tem 392 páginas e fotos raras de Miró em diferentes períodos da vida.

Dentre as pérolas ainda, as cartas de namoradas do poeta na década de 1980. “Essas cartas foram esclarecedoras de vários aspectos tanto da personalidade dele como para bater e confirmar algumas dúvidas com relação a datas”, relata Wellington de Melo.

“Fora isso, tem muitas coisas que aconteceram no período da internação dele que o grande público não sabe e terá acesso a partir da leitura da biografia, e também grandes presepadas de Miró que só são conhecidas, às vezes, por grupos diferentes, nas cidades onde ele viveu”, revela o autor.

“Miró é um poeta fundamental para a Cepe Editora, para Pernambuco e para o Brasil. 'Estou Quase Pronto' percorre - como no trajeto de um ônibus - as muitas vidas que ele viveu dentro da sua própria vida: a infância, a Muribeca, o futebol, a descoberta da poesia, o encontro com a performance e o recital, os deslocamentos pelo país, os relacionamentos, os problemas com a bebida, a capacidade infinita de criar amizades e laços, a pandemia e os segredos. Antes de tudo, o livro é um testemunho da sua força estética e do seu alegrismo, elementos que o tornaram um dos nossos principais poetas nacionais. Em uma narrativa envolvente desde o primeiro capítulo, Wellington reconstrói as paradas, retornos e embarques da vida de Miró”, destaca o editor da Cepe, Diogo Guedes.



SERVIÇO

Lançamento de "Estou Quase Pronto: uma biografia de Miró da Muribeca"

Quando: 17/10, às 19h30

Onde: Grupo Clariô de Teatro - Rua Santa Luzia, 96, Vila Santa Luzia, Taboão da Serra, São Paulo

Com participação do escritor Marcelino Freire

Quando: 18/10 (sábado), às 16h

Onde: Livraria Simples - Rua Rocha, 259, Bela Vista, São Paulo

Com participação de Milton Aguiar

Quando: 23/10, às 19h

Onde: Bar do Teatro Mamulengo - Rua da Guia, 211, Bairro do Recife, Recife

Preço do livro: R$ 70 (impresso)

*Com informações da assessoria de imprensa

