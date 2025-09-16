A- A+

LITERATURA Biografia do fotógrafo de Lampião e padre Cícero Romão será lançada neste sábado (20), no Mepe ''Benjamin Abrahão: entre Padre Cícero e Lampião'', de Frederico Pernambucano de Mello, é o novo lançamento da Cepe

As imagens de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e do líder religioso, o padre Cícero Romão Baptista, foram registradas pelo mesmo fotógrafo: o sírio Benjamin Abrahão. ''Benjamin Abrahão: entre Padre Cícero e Lampião'' é o novo lançamento da Cepe Editora, marcado para este sábado (20), a partir das 18h, no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe).

A biografia é escrita pelo historiador Frederico Pernambucano de Mello, considerado o maior especialista na história do cangaço, retrata a jornada de Benjamin Abrahão (1890-1938), percorrendo a fuga do alistamento militar que encadeou no desembarque do sírio no Recife em 1915, aos 15 anos. O evento de lançamento integra a programação do Cariri Cangaço Recife 2025.

As 384 páginas da obra é o resultado de uma pesquisa de 40 anos de Benjamin Abrahão, reunindo uma centena de fotografias como forma de resgatar a biografia pouco conhecida do fotógrafo a partir de livros, revistas, jornais, documentos e entrevistas, como as realizadas por Frederico com os cangaceiros Manoel Dantas Loiola (Candeeiro) e Sérgia Ribeiro da Silva (Dadá).

O autor ainda compartilha pensamentos do próprio Benjamin Abrahão registrados em sua caderneta de campo – material recolhido pela polícia quando foi morto, aos 37 anos, com 42 punhaladas, em 7 de maio de 1938, na cidade de Águas Belas, onde hoje fica Itaíba.

Para o editor da Cepe, Diogo Guedes, ‘’Benjamin Abrahão: entre Padre Cícero e Lampião’’ é mais uma obra de fôlego narrativo e documental do autor.

''Frederico Pernambucano de Mello reconstrói a incrível trajetória de Benjamin Abrahão, comerciante incansável e talentoso, que parece ter sempre esbarrado com os grandes eventos históricos do Nordeste nos anos 1920 e 1930 — por acaso ou pelo seu aguçado tino. Esse é um livro essencial para se entender o Nordeste e o cangaço do período'', destacou. .

SERVIÇO:

Lançamento do livro ‘’Benjamin Abrahão: entre Padre Cícero e Lampião’’

Quando: 20 de setembro, 18h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Avenida Rui Barbosa, 960, Graças

Preço do livro: R$ 70,00 (impresso)

Mais informações: @museudoestadope

