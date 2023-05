A- A+

REINO UNIDO Biografia infantil ilustrada do rei chega ao primeiro lugar na parada de livros do Reino Unido Feito acontece na véspera da coroação do monarca

Uma biografia infantil ilustrada do rei Charles III chegou ao primeiro lugar na parada de livros do Reino Unido nesta sexta-feira (5), um dia antes da coroação do monarca. O livro integra a série "Little People, Big Dreams" ("Pequenas Pessoas, Grandes Sonhos"), que inclui homenagens à figuras como Stephen Hawking e Michelle Obama.

O livro que conta a história do rei Charles III é o primeiro da série "Pequenas Pessoas, Grandes Sonhos" a alcançar o topo da parada. Segundo dados oficiais da Nielsen BookData, empresa que publica o ranking de livros mais vendidos no Reino Unido, ele vendeu 15.786 cópias de 23 a 29 de abril.

O tema da coroação também está presente em outros livros que figuram na lista. São eles: Official Coronation Souvenir Programme, Winnie-the-Pooh Meets the King e The King's Pants.

"Curiosamente, a maioria deles aparece no mercado infantil, e não no adulto" ressaltou Philip Stone, da Nielsen BookData, ao britânico The Guardian.

"As notícias da coroação estão por toda parte e as crianças, em particular, terão muitas perguntas sobre o que é e o que acontecerá" disse ao The Guardian Hazel Maxwell, compradora de livros infantis — Os livros são uma ótima maneira de falar com as crianças sobre o evento, mantendo os jovens leitores envolvidos e entretidos.

Quando o livro infantil do rei Charles III foi publicado, em abril, houve um pequeno movimento de boicote à publicação.

O ator Samuel West publicou em uma rede social, à época: "Crianças, vocês também podem ser um rei se trabalharem duro o suficiente. Acrescentando este título aos pequenos, o 'estábulo' 'Big Dreams' certamente coloca as conquistas de Rosa Parks e Malala Yousafzai em perspectiva."

