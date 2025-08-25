A- A+

PERNAMBUCO Biografia que conta a história do empresário Euclides Paiva será lançada nesta terça (26) no Recife Lançamento acontece no auditório do Ceasa-PE

A biografia que conta a história do empresário Euclides Paiva, de 71 anos, vai ser lançada nesta terça-feira (26), às 9h, no auditório do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), no Curado, Zona Oeste do Recife.

Com título “Aprenda na escola da vida ser doutor na arte de viver”, as 191 páginas retratam os sonhos do homem simples que nasceu em Bonito, Mata Sul de Pernambuco. Ainda garoto, ele tinha o sonho de “ser rico para comprar um balaio de pão”. O desejo foi realizado.

A publicação foi escrita pelo advogado Jairo Azevedo, professor de Direito em Caruaru, Agreste pernambucano. “Ao ler essa biografia, você vai conhecer a trajetória de vida de uma pessoa real, sua infância, desafios, conquistas e legado. Vai entender o contexto histórico e cultural em que ela viveu, inspirar-se em suas escolhas, superações ou valores", adiantou o advogado em entrevista à Folha de Pernambuco.

Superação

Euclides chegou ao Recife quando tinha 17 anos. Trabalhou como camelô, caixeiro viajante no segmento de tecidos e cosméticos e se tornou um dos maiores empresários do setor de panificação no Ceasa, há 25 anos.

O sonhador foi fundador da primeira escola de panificação num Ceasa no Brasil. A instituição fundada por Paiva já formou, desde 2023, mais de 2.200 alunos em cursos de padeiro, confeitaria e pastelaria.

Hoje ele também é diretor da Associação dos Usuários e Comerciantes do Ceasa (Assucere). Defensor da cultura popular, é comandante do Batalhão 15 de Bacamarteiros de Bonito, que herdou dos pais, e, no período junino, se orgulha de participar das apresentações de bacamarte no Centro de Abastecimento.

Será possível ainda aprender com erros e acertos, tanto pessoais quanto profissionais, além de refletir sobre a própria vida, seus caminhos e propósito. Em resumo, é mergulhar numa história real que carrega humanidade, verdade e ensinamento. O olhar de seu Euclídes leva a uma narrativa carregada de emoção, memória e interpretação dos fatos vividos”, disse Jairo Azevedo.

