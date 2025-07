Biografia revela que Gwyneth Paltrow teria detonado o ex-noivo Brad Pitt para amigos

A- A+

A relação entre Gwyneth Paltrow e Brad Pitt continua rendendo manchetes quase três décadas após o término. Em “Gwyneth: The Biography”, obra escrita pela jornalista Amy Odell, a atriz de 52 anos é retratada como alguém que oscilava entre a tristeza e o sarcasmo ao falar do ex-noivo, hoje com 61 anos.

Segundo trechos publicados pelas revistas Us Weekly e People, Paltrow teria dito em um jantar com a empresária Aerin Lauder, da Estée Lauder, que Pitt era “mais burro que um saco de estrume”, um comentário feito em 2005, após o fim do casamento do ator com Jennifer Aniston, 56.

O livro também traz relatos sobre o período em que Paltrow e Pitt estiveram juntos, entre 1994 e 1997. Os dois se conheceram em 1993, durante um teste para "Lendas da Paixão".

Paltrow não conseguiu o papel na época, mas depois foi indicada pelo próprio Pitt para atuar ao seu lado em "Seven: Os Sete Crimes Capitais", onde começaram o namoro.

De acordo com Amy Odell, o término do relacionamento foi marcado por tensões profissionais e emocionais. Conversas da atriz com o maquiador e amigo próximo Kevyn Aucoin, registradas na obra, mostram que Paltrow se sentia pressionada.

— Ela chorava constantemente por causa do Pitt (...) Ele queria estar com ela, mas parecia se sentir ameaçado pelo sucesso dela e por toda a atenção que recebia. O conselho de Aucoin para Gwyneth foi direto: “Você realmente precisa terminar com isso” —, descreve o livro.

A biografia também aponta que Paltrow acreditava ser “mais inteligente, melhor educada e mais sofisticada” do que Pitt, o que alimentava inseguranças na relação.

Em público, no entanto, Paltrow adotava um tom de desdém. Em 2000, meses após Pitt se casar com Aniston, ela reagiu com irritação quando questionada sobre o ex durante o Festival de Cinema de Toronto: “Você está mesmo me fazendo essa pergunta? Não posso comentar esse tipo de coisa.”

Anos depois, quando o relacionamento entre Pitt e Aniston chegou ao fim em 2005, após rumores de um affair do ator com Angelina Jolie durante as gravações de Sr. & Sra. Smith, Paltrow voltou a se manifestar nos bastidores.

“Ela dizia aos amigos que Brad tinha um péssimo gosto para mulheres”, afirma o livro.

Paltrow seguiu em frente e se casou com Chris Martin, vocalista do Coldplay, em 2003. Juntos, tiveram dois filhos, Apple e Moses, e se divorciaram em 2016. Em 2018, ela se uniu ao roteirista e produtor Brad Falchuk, com quem está até hoje.

Brad Pitt, por sua vez, viveu um relacionamento turbulento com Angelina Jolie, marcado por acusações de violência doméstica e uma prolongada batalha judicial pela guarda dos filhos. Atualmente, o ator namora a designer de joias Ines de Ramon.

