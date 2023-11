Biografia traz nomes de membros da família real envolvidos em racismo contra filho de Harry e Meghan

A- A+

Mais de dois anos após a bombástica entrevista de Meghan Markle à apresentadora americana Oprah Winfrey, na qual a mulher do príncipe Harry afirmou que membros da família real britânica expressaram "preocupação" com a cor da pele do filho do casal, Archie, antes mesmo de seu nascimento, o nome do autor do comentário racista parece ter sido revelado — ao menos aos leitores holandeses.

A biografia "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival" (Fim do jogo: Por dentro da família real e a luta da monarquia pela sobrevivência, na tradução livre em português), escrita pelo jornalista britânico Omid Scobie, provocou polêmica na Holanda, ao mencionar duas pessoas envolvidas no episódio. Os livros foram retirados das prateleiras das livrarias após a questão ser identificada. O nome dos envolvidos, que não poderiam ser revelados segundo a lei britânica, não veio a público até o momento.

Scobie, que escreveu e editou a versão em inglês do livro, culpou a tradução em holandês, e afirmou ao jornal Daily Mail que jamais nomeou ninguém com envolvimento no caso. Jornalistas holandeses que tiveram acesso ao livro apontam que duas pessoas teriam sido implicadas no episódio. Uma de forma direta, e outra de forma mais vaga.

As acusações de racismo feitas por Meghan Markle, de forma pública, em entrevista a um dos programas de maior audiência da TV americana, abalaram os alicerces da família real britânica e levantaram uma série de questões sobre o passado colonial da Coroa. Durante a conversa de duas horas, transmitida em horário nobre de domingo, o casal disse que integrantes da família real não queriam que o filho do casal recebesse o título de príncipe ou princesa e demonstraram preocupação sobre o "quão escura" sua pele seria.

Conforme o livro do jornalista britânico, Markle teria confidenciado ao Rei Charles III os nomes dos dois membros da família real britânica envolvidos no episódio racista sofrido por ela, em 2021. A atriz americana teria escrito uma série de cartas ao rei britânico, nomeando os responsáveis pelos comentários.

Pouco depois da entrevista de Meghan e Harry, o Palácio de Buckingham respondeu, em um curto comunicado, às alegações de racismo e hostilidade. A Coroa disse que as questões raciais são "preocupantes" e "levadas muito a sério", mas que serão tratadas pela família em particular. A nota, contudo, fazia a ressalva de que "algumas lembranças" sobre o episódio "podem variar".

"Toda a família está triste de tomar conhecimento da extensão do quão desafiador os últimos anos foram para o Harry e para a Meghan", dizia a nota. "Os assuntos levantados, particularmente os raciais, são preocupantes. Por mais que algumas lembranças possam variar, elas são levadas muito a sério e serão abordadas pela família no privado".

Veja também

CELEBRIDADES Jojo Todynho diverte seguidores ao sair de toalha na cabeça: 'vida de global não é fácil'