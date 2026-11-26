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celebridades Biógrafo revela momentos de revolta de Johnny Depp em set de série: "Tacou fogo na roupa" Ator teria protestado contra as gravações da segunda temporada de "Anjos da Lei" com atitudes como incendiar a própria roupa íntima e esconder o rosto das câmeras; relatos estão em nova biografia

Johnny Depp teria protagonizado uma série de episódios de revolta e comportamento exótico nos bastidores de "Anjos da Lei", durante as gravações da segunda temporada da produção, exibida a partir de 1988.

Segundo o biógrafo Mark Seal, o ator chegou a incendiar a própria roupa íntima em protesto contra a falta de limpeza de seu trailer.

Os relatos estão no livro "The Many Faces of Johnny Depp", que aborda diferentes momentos da trajetória do artista.

— Ele apareceu para filmar vestido de Gandhi — escreve Seal, ao descrever o comportamento do ator no set em outra oportunidade.

De acordo com o autor, Depp também teria se envolvido em um confronto com um segurança durante uma festa em um hotel de Vancouver, no Canadá, que terminou com sua prisão e uma acusação de agressão. Apesar dos episódios, o ator conseguiu permanecer no elenco da série.

Ator não concordava com a premissa da série

Segundo site Page Six, a série exibida entre 1987 e 1991 acompanhava um grupo de policiais disfarçados de estudantes do ensino médio para investigar crimes em escolas.

A produção foi um dos primeiros grandes sucessos da então recém-criada rede americana Fox.

Depp rapidamente se tornou um ídolo adolescente, com o rosto estampando capas de revistas e uma crescente popularidade entre o público jovem.

Seu salário também aumentou ao longo das temporadas: passou de US$ 6 mil por episódio na primeira temporada para US$ 12 mil na segunda, chegando a US$ 45 mil na terceira.

Apesar do sucesso, o ator não concordava com a ideia central da produção. Em entrevista à revista Sky Magazine, em 1990, ele criticou a presença de policiais em escolas de ensino médio.

— Não concordo muito com a ideia de policiais em escolas de ensino médio. Moralmente, não concordo. Acho um tanto injusto; beira o fascismo — declarou.

Holly Robinson confrontou o ator

Segundo Seal, Holly Robinson, colega de elenco de Depp, foi uma das poucas pessoas que o confrontaram diretamente sobre seu comportamento nos bastidores.

A atriz entendia que o colega estava insatisfeito com a série, mas afirmou que ela própria estava feliz por participar da produção. A convivência com alguém que, segundo ela, parecia querer prejudicar o trabalho, no entanto, tornava a rotina difícil.

Robinson conversou com Depp dentro de seu trailer, um veículo recreativo da marca Winnebago, e explicou como se sentia. De acordo com o relato da atriz ao biógrafo, o ator destruiu o trailer logo depois da conversa.

Apesar dos episódios, Robinson afirmou que Depp tinha um bom coração, mas estava frustrado com a exposição provocada pelo sucesso da série.

— Ele tem um coração muito bom. Mas estava frustrado. Ele simplesmente detestava a ideia de aparecer em uma lancheira ou na parede do quarto de alguma adolescente — relembrou a atriz.

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