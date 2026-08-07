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reality show Biomédico especialista em "harmonização peniana" é mordido por aranha e desiste do MasterChef 2026 Reinaldo Bockor não passou pela fase de repescagem porque estava com dor e muita medicação

Um dos participantes do MasterChef Brasil 2026, da Band, Reinaldo Bockor disse ter sido picado por uma aranha-marrom durante a repescagem do programa, que foi exibida na terça-feira e mostrou Aline como a vencedora da chance de voltar à competição. Por causa do inchaço no pé, um possível efeito do veneno do animal, ele decidiu deixar a atração.

"Durante a repescagem, fui mordido por uma aranha-marrom. Como eu já tive uma infecção generalizada e quase fui de arrasta uma vez, mandei foto do meu pé para minha médica logo no primeiro dia de gravação", contou.

Ele disse que fez um "empratamento errado de propósito" em uma prova para ser eliminado da atração.

"Um episódio é gravado em dois dias. No primeiro, meu pé já estava ruim. No segundo, ele estava muito pior. Eu estava com tanta dor e tão medicado que entendi que não teria condições de continuar na competição. Depois que tudo acabou, fui direto para Santa Catarina, iniciei o tratamento e passei cerca de 30 dias com o pé pra cima. Quase perdi um dedo por causa da mordida", destacou.

Quem é Reinaldo Bockor

Reinaldo Bockor é catarinense de Canoinhas, e trabalha como biomédico.Sua especialidade, segundo ele, é harmonização facial e corporal, inclusive da região peniana. Ele tem um salão que leva seu nome e, na biografia do Instagram, também diz ser visagista e cabeleireiro.

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