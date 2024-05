A- A+

Streaming "Biônicos", thriller distópico da Netflix, ganha trailer; veja o vídeo Filme é dirigido por Afonso Poyart e conta com Bruno Gagliasso no elenco

A Netflix lançou, nesta quarta-feira (15), o trailer do seu próximo filme brasileiro. “Biônicos”, que estreia no dia 29 de maio, é um thriller distópico dirigido por Afonso Poyart (“Presságios de um Crime, “2 Coelhos”).

O longa-metragem é ambientado no ano de 2035, em um mundo transformado pela tecnologia. A trama acompanha Maria (Jessica Córes), uma atleta de salto em distância que dedicou a vida a treinar incansavelmente em busca do pódio. Ela se ressente com a ascensão das próteses biônicas, que trouxeram consigo uma nova realidade para o esporte.

Quando a irmã mais nova de Maria, Gabi (Gabz), ganha os holofotes como atleta biônica, recebendo toda a atenção e glória para si, a situação torna-se ainda mais complexa. Alimentada por essa rivalidade, ela se vê envolvida em um labirinto de dilemas morais, adrenalina e muita ação ao cruzar caminhos com Heitor (Bruno Gagliasso).

Completam o elenco nomes como Christian Malheiros, Klebber Toledo, Paulo Vilhena, Nill Marcondes e Danton Mello. A obra é uma produção da Black Films, com roteiro assinado por Josephina Trotta, Cris Cera, Victor Navas e Afonso Poyart.



