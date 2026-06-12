A- A+

SAÚDE Biópsia: entenda o exame feito pela filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo, de 1 ano e 5 meses Procedimento é parte do processo de investigação de uma doença, possibilitando um diagnóstico

Graciele Lacerda revelou que a filha Clara, de apenas um ano e cinco meses, passou por um procedimento médico nesta semana após encontrarem nódulos embaixo de uma mancha roxa que surgiu em seu rosto.

“Começou a dar uma machinha roxa. A ultrassom mostrou que ela estava com vários nódulos embaixo da pele e que ia precisar fazer uma biópsia, cortar, tirar um dos nódulos para saber o que era para poder tratar”, disse Lacerda em vídeo publicado nas redes sociais.

A biópsia serve para coletar fragmentos de um determinado órgão ou tecido para análise por um médico patologista. Este procedimento é parte do processo de investigação de uma doença, possibilitando um diagnóstico. Ele auxilia também na escolha do melhor tipo de tratamento para aquele determinado tipo de doença.

Ao falar em biópsia, muitas pessoas, associam ao câncer, mas nem sempre é diagnosticado um câncer com o procedimento. Ela pode diagnosticar doenças hepáticas, renais, musculares e ginecológicas (como biópsias de endométrio).

Especialistas e médicos patologistas explicam que o procedimento é indicado sempre que há necessidade de esclarecimento — ou seja, confirmação ou descarte de uma suspeita diagnóstica.





Há três tipos de biópsia. São eles: por agulha, quando o material é retirado através de uma agulha fina ou grossa e pode ser guiado por exames de imagem, como ultrassom, para maior precisão. O segundo tipo é o incisional, quando uma pequena parte de uma lesão ou nódulo é removida cirurgicamente. E, por último, a excisional: a lesão ou nódulo é retirado por completo para análise.

Segundo Lacerda, nem ela e nem Zezé Di Camargo dormiram na noite que antecedeu o procedimento. Ambos ficaram nervosos com a possibilidade de ver a filha se submeter a anestesia geral, mas segundo a influenciadora, a menina ficou bem e tranquila.

“Eu estava com muito medo porque ela não podia comer e beber nada por oito horas. E ela bebe tanta água. Fiquei apreensiva, com medo da anestesia, de ela sentir fome e sede... Mas ela ficou tranquila. Só no finalzinho começou a pedir biscoito... Ficamos o dia todo lá. Conseguiram tirar a biópsia para saber o que é e fazer o tratamento depois. Ela está bem! Estou muito confiante que não vai ser nada grave", explicou.

Ela disse ainda que as manchas começaram a surgir no rosto da menina antes do primeiro ano de vida de forma sutil e que eles começaram a usar pomadas para tratar.

“A gente achou que fosse alergia a barba ou perfume. Mas essa lesão, sumia e voltava cada vez mais diferente. Quando voltou, surgiu como se fosse um formato de boca. Pensei que fosse de um beijo. A gente entrou com mais um tipo de pomada. Sumia, mas voltava de outra forma. Resumindo, em cinco meses, fiquei lutando contra essa manchinha que a gente não sabia o que era. A gente começou a usar muitas pomadas, inclusive corticoides, e essa acabou deixando a pele da Clara mais sensível e gerando outros tipos de lesões”, disse.

Durante uma recente viagem para a Suíça, Clara voltou a enfrentar o problema, porém “de um jeito assustador”, segundo Lacerda. E a menina precisou tomar antibiótico.

“Quando voltamos, ela estava bem melhor. Consultamos uma nova médica, que disse para ela não usar mais nada no rosto, nem hidratante. A gente fez desmame do corticóide, deixando o corpo sozinho se regenerar. Graças a Deus isso aconteceu e aquele problema cessou! A gente fez um ultrassom e a pele estava zerada (da alergia), mas apareceram os nódulos na mancha roxa”, disse.

Veja também