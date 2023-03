Biquíni fio dental: saiba tudo sobre essa tendência que nunca sai de moda

A- A+

Segundo conta a história, o biquíni fio dental foi criado na década de 1970. No entanto, alguns relatos apontam que ele não foi o primeiro a instituir a peça de moda praia que se caracteriza pelo tamanho mínimo.

Algumas fontes indicam que o atemporal biquíni fio dental já era usado por mulheres em praias da América do Sul, incluindo em território brasileiro, nas décadas de 1950 e 1960.

Independentemente de sua origem, o modelo se tornou popular na década de 1990, principalmente no Brasil, com a modelo Magda Cotrofe, mas desde então foi levado para os verões nas praias do mundo inteiro.

Há versões que apontam que esse tipo de biquíni se tornou popular porque exibia mais o corpo feminino, enquanto outras argumentam que é simplesmente mais confortável e prático para passar um dia à beira-mar se bronzeando.

Embora seja popular em muitas partes do mundo, o biquíni fio dental ainda é considerado controverso em algumas culturas e locais de praia. Em alguns lugares, inclusive, as autoridades locais até proibiram o seu uso em áreas públicas. Mas, apesar disso, essa é uma tendência que, ano após ano, segue forte nas praias mundiais, sendo considerada ousada e sexy por suas usuárias.

Tipos de biquíni fio dental

Existem diversas versões de biquíni fio dental, cada uma com um estilo único e diferente. Entre os principais modelos estão:

Tanga fio dental: a tanga fio dental é uma versão minimalista do biquíni tradicional, com duas pequenas tiras de tecido cobrindo as partes íntimas e uma faixa fina de tecido na parte de trás, que se assemelha a um fio dental.

Fio dental duplo: o biquíni desse formato consiste em duas tiras de tecido que passam pelas laterais do corpo e se encontram na parte inferior das costas, formando um triângulo invertido. Essa versão é uma opção mais ousada e reveladora.

Fio dental com top cortininha: o modelo combina uma parte inferior de fio dental com um top de cortininha, que é um estilo de top triangular com alças finas e ajustáveis.

Fio dental com amarração lateral: este modelo se caracteriza em uma parte inferior de fio dental com tiras laterais ajustáveis que podem ser amarradas na cintura. Isso oferece uma opção de personalização para ajustar a cobertura das laterais.

