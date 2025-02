Biquínis lançados por Marina Ruy Barbosa, Deborah Secco e Mel Maia podem valer até R$ 720

A- A+

É verdade que o verão não tem deixado os fãs da estação desamparados. Os últimos dias foram de calor intenso no Rio e em vários estados do país.



Pensando no clima do Brasil, diversas famosas, como Deborah Secco, Giovanna Ewbank e Marina Ruy Barbosa, lançaram suas próprias marcas com venda de biquínis, enquanto outras firmaram parcerias com empresas já consolidadas. Veja alguns exemplos a seguir.





A Is Bikini, marca de Deborah Secco, foi criada em novembro do ano passado. A atriz mesmo estampou as campanhas da empresa, cujos biquínis variam entre R$ 294 e R$ 540. “Sempre apareço de biquíni por aqui e muita gente vem me perguntando de onde são os modelos que tenho usado… são meus”, disse ela ao anunciar a novidade.





Deborah Secco com lançamento de sua marca de biquíni — Foto: Reprodução/Instagram

“A Is Bikini agora é minha! Estou muito feliz por finalmente realizar esse sonho de ter uma marca própria de algo que amo! E é claro que a primeira coleção seria mais que especial. Ela tem a minha cara! O tema é: ‘A liberdade de ser quem você é’”, acrescentou ela.

Enquanto Deborah entrou há pouco tempo no ramo, Marina Ruy Barbosa já tem uma estrada de quase cinco anos. Com foco não apenas no beachwear, a atriz lançou a Shop Ginger em julho de 2020 com uma aposta em “peças de alta qualidade com consciência ambiental e social, utilizando materiais de origem brasileira e trabalhando com produtores locais”. Não por menos, os biquínis da marca tem um preço mais elevado, podendo custar até R$ 792.





Biquíni da Shop Ginger, marca de Marina Ruy Barbosa — Foto: Divulgação

Nesta lista de famosas estão também Mel Maia, que anunciou em janeiro deste ano sua colaboração com a Shein, e Preta Gil, que em 2021 lançou uma parceria com a Feline voltada para todos os tipos de corpos.





Mel Maia exibe biquíni de coleção feita em parceria com a Shein — Foto: Reprodução/Instagram

Preta Gil com maiô de sua coleção de beachwear com a Feline — Foto: Reprodução

Giovanna Ewbank, por sua vez, lançou a I AM G quatro anos atrás, com inspiração em liberdade feminina. “Pessoas livres são admiráveis. Quando falamos livre, não é sobre liberdade plena porque a liberdade de um interfere na do outro. Acreditamos mesmo em identidade. Ser quem você é, é sim, a maior liberdade do mundo. E ser o que queremos também não significa que somos sempre os mesmos. Essa é a graça da vida, a nossa constante evolução”, dizia o perfil da marca no lançamento.

Giovanna Ewbank com biquíni de sua marca própria, a I AM G — Foto: Reprodução/Instagram

