Literatura "Bívio": pernambucano Fred Caju lança, no Rio de Janeiro, seu novo livro de poesias Editada pela Cepe, obra será apresentada em evento na Livraria Travessa de Ipanema

O pernambucano Fred Caju lança “Bívio”, seu novo livro de poesias, no Rio de Janeiro. Publicada pela editora Cepe, a obra será apresentada ao público carioca em um evento nesta sexta-feira (15), às 19h, na Livraria Travessa de Ipanema.

A publicação traz 108 páginas, divididas em Livro I e Livro II, com 21 poemas e 40 versos em cada um deles. Os textos trazem referências como amor, água, barcos, natureza, urbanidade e literatura.



Editor e artesão da Castanha Mecânica, Fred Caju vê na quadratura do objeto livro uma aliada de sua escrita. Usando elementos de prosa, o autor se diverte com a quebra do verso e da normatividade da separação silábica em seus poemas.

Serviço:

Lançamento do livro “Bívio” (Cepe Editora)

Nesta sexta-feira (15), às 19h

Na Livraria Travessa de Ipanema (R. Visc. de Pirajá, 572 - Ipanema, Rio de Janeiro)

Preço do livro: R$ 35



