manifesto Björk defende independência da Groenlândia em meio a ameaças de Donald Trump Em sua conta no X, cantora islandesa teme que território autônomo passe "de um colonizador cruel para outro" ao trocar domínio dinamarquês pelo americano

Björk soltou a voz para manifestar apoio a Groenlândia. Em um texto publicado em seu perfil no X, a cantora islandesa lembrou a luta pela independência do território autônomo e alertou para o risco que ele saia “das cinzas para o fogo”, caso troque o domínio dinamarquês pelos Estados Unidos.

O posicionamento ocorre em meio às novas ameaças do presidente americano Donald Trump, que após capturar o líder venezuelano Nicolás Maduro voltou a sugerir a anexação da Groenlândia pelo seu país.

A postagem veio acompanhada de um mapa da Groenlândia tingido de vermelho e branco, as cores da bandeira local. A Groenlândia é hoje um território dentro do Reino da Dinamarca, mas ocupa um alto grau de autonomia, tendo a sua própria língua oficial e controlando diversos setores, como educação, saúde e meio ambiente.

Bjork comparou a situação local com o de seu país natal, a Islândia, que conseguiu a sua independência em 1944.

"Desejo a todos os groenlandeses bênçãos em sua luta pela independência", escreveu Björk. "Os islandeses estão extremamente aliviados por terem conseguido se separar dos dinamarqueses em 1944. Não perdemos nossa língua, meus filhos estariam falando dinamarquês agora."

A Groenlândia é cobiçada por potências globais por razões estratégicas, militares e ambientais. O novo interesse americano na região levou Björk a alertar para a possibilidade de os groenlandeses passarem “de um colonizador cruel para outro”.

"Colonialismo sempre me deu arrepios de horror pela espinha", escreveu a cantora, que fez referência a sua própria canção "Declare Independence", de 2007. "Queridos groenlandeses, declarem independência!!!!"

