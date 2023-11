Björk e Rosalía lançam 'Oral', canção de protesto contra a piscicultura na Islândia

A- A+

A cantora e compositora Björk anunciou para essa terça-feira (21) o lançamento de "Oral", single que é uma parceria entre a artista islandesa com a espanhola Rosalía. É uma canção de protesto contra a piscicultura na Islândia e os lucros beneficiarão o Fiorde Seyðisfjörður, que se opõem à nova piscicultura em território islandês.

"Estou muito feliz em anunciar o lançamento do single 'oral' com Rosalia , amanhã, 21 de novembro. Todos os lucros irão para impedir a piscicultura aberta na Islândia. esta é uma música minha de 25 anos que escrevi e programei inspirada em uma batida de dancehall (a avó do reggaeton). As experiências de Rosalia com o gênero e sua voz incrível fizeram dela uma convidada óbvia para a música", escreveu Bjork.

Ela disse ainda: "Sinto-me abençoado por ela ter dito sim e ela e sua equipe estão doando seu trabalho e todos os lucros para esta batalha. Acho que de alguma forma há uma ressonância elegante entre o fato de nossas vozes terem a mesma idade na gravação. Gostaria de agradecer Segabodega por co-produzir isso comigo e Rosália. Temos uma equipe de pessoas dos maiores grupos ambientais da Islândia com advogados que irão tratar de outros casos abertos de piscicultura. Gostaria de agradecer a todos por todo o seu árduo trabalho voluntário".

Björk escreveu ainda sobre os riscos da prática para o meio ambiente.

"A criação industrial de salmão em recintos abertos é horrível para o ambiente. o salmão de viveiro passa por imenso sofrimento e causa graves danos ao nosso planeta. esta é uma forma extraordinariamente cruel de fazer comida. a luta contra a indústria de canetas de rede aberta faz parte da luta pelo futuro do planeta. Um dos desafios ambientais mais graves para o norte neste século é a acidez do oceano. no espaço de 5 anos, a piscicultura norueguesa em mar aberto das empresas MOWI e SalMar já danificou grandes áreas nos nossos fiordes, tanto a vida marinha, como os animais e as plantas, o que atribuirá a isso. Ainda podemos reverter isso. os nossos processos jurídicos sobre biodiversidade, crueldade contra os animais e muito mais poderão tornar-se casos exemplares em todo o mundo".

