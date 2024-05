A- A+

SOLIDARIEDADE BK' faz show beneficente no Circo Voador em prol das vítimas do Rio Grande do Sul Ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (10), a partir das 12h. Dinheiro será doado para instituição local

Desde que o Rio Grande do Sul começou a enfrentar a maior catástrofe climática da região que, segundo o último boletim da Defesa Civil, deixou 107 mortos e mais de 1,4 milhão de pessoas afetadas, artistas e influenciadores vem se mobilizando por doações e promovendo eventos beneficentes.

Na próxima quinta-feira (16), o rapper BK' se une ao Circo Voador para um show em prol das vítimas do RS. O valor do ingresso é R$70 ou qualquer valor a mais que a pessoa queira doar, que será totalmente revertido para o Museu da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul, que segue fazendo um trabalho local com as famílias atingidas.

Além disso, a organização pede que os fãs doem ao menos uma garrafa de 1,5L de água lacrada que serão direcionadas para o local. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (10), a partir das 12h, no site do Circo Voador.

Serviço:

Quando: 16 de maio, quinta-feira

Onde: Rua dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro

Abertura da casa: 19h

Preço único: R$70 ou qualquer valor a mais que a pessoa queira doar (é possível fazer essa doação extra no site de compras)

Pedimos que todos levem ao menos uma garrafa de 1,5L de água, lacrada, para doação.

