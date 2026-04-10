A- A+

SHOW BK' anuncia show histórico no Allianz Parque em celebração aos 10 anos de "Castelos & Ruínas" Rapper será o primeiro artista do gênero no Brasil a realizar apresentação solo no estádio

Um dos nomes mais relevantes do rap nacional, Abebe Bikila Costa Santos, conhecido como BK’, anunciou nesta quinta-feira (9) que fará um show solo no Allianz Parque, em São Paulo. A apresentação única celebra os 10 anos de “Castelos & Ruínas” (2016), álbum de estreia e que tornou BK’ uma referência no rap brasileiro.

Aos 37 anos, o artista soma cinco discos de estúdio e uma carreira consolidada no cenário musical. Além da comemoração de uma década do álbum, o show também marca BK’ como o primeiro artista do rap nacional a fazer uma apresentação solo no estádio. O espetáculo acontecerá no dia 19 de setembro de 2026 (sábado) e será realizado pela produtora 30e.

A pré-venda de ingressos, exclusiva para clientes do Itaú Unibanco, começa no dia 13 de abril, às 10h. Já o público geral poderá adquirir as entradas a partir do dia 15 de abril, às 12h. As vendas acontecem pelo site da Eventim e na bilheteria oficial do Allianz Parque.

Veja também