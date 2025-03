Black Mirror: assista ao trailer dos episódios da 7ª temporada, que estreiam 10 de abril

A- A+

Os fãs da série Black Mirror já podem conferir um novo trailer, lançado para apresentar os episódios da sétima temporada da série antológica criada por Charlie Brooker, que terá seis episódios. Os novos epidósio estreiam em 10 de abril.



Brooker é produtor executivo ao lado de Jessica Rhoades e Annabel Jones. A produção é da Broke & Bones. A última temporada havia estreou em junho de 2023 após um hiato de quatro anos, batendo recordes de audiência.

Sobre a série

Black Mirror é uma antologia que retrata cenários distópicos baseados no uso da tecnologia. A série estreou no canal britânico Channel 4 em 2011 e teve duas temporadas, além de um especial de Natal. Em seguida, foi para a Netflix, que produziu as quatro temporadas seguintes.



De acordo com a Netflix, a série alcançou o Top 10 em 92 países e passou quatro semanas no Top 10 global de séries de língua inglesa.

Cada episódio é protagonizado por personagens diferentes. O elenco da série já contou com Bryce Dallas Howard, Miley Cyrus, Hayley Atwell, Jesse Plemons, Daniel Kaluuya, Jon Hamm, Letitia Wright, Anthony Mackie, Wyatt Russell, Mackenzie Davis, Jodie Whittaker e mais.

No sétimo ano, teremos Rashida Jones, Chris O'Dowd, Tracee Ellis Ross, Rosy McEwen, Siena Kelly, Paul Giamatti, Patsy Ferran, Peter Capaldi, Lewis Gribben, Will Poulter, Asim Chaudhry, Emma Corrin, Issa Rae, Awkwafina, Christin Millioti e Jimmi Simpson.

