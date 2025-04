A- A+

streaming "Black mirror" e "Handmaid's tale": as estreias do streaming na semana de 06/4 a 12/4; veja Quarta temporada de "Hacks" também está na lista, ao lado de diversos outros títulos que estreiam esta semana

Inteligência artificial, gadgets, expansão da mente. Tudo isso está na sétima temporada de “ Black mirror”, que chega ao catálogo da Netflix nesta quinta-feira (10).

A antologia de ficção científica traz seis novos episódios, agora com Issa Rae, Emma Corrin, Rashida Jones, Tracee Ellis Ross, Paul Giamatti e outros grandes nomes.

Saiba mais sobre essa e outras estreias da semana abaixo.

Black mirror (Netflix, a partir de 10/04)





Pela primeira vez, a produção traz a continuação de uma história contada anteriormente: a do “USS Callister”, da temporada quatro.

O capitão Robert Daly está morto, mas a tripulação segue viagem, presa num universo virtual infinito.

Sobre o estilo dos episódios, o criador da série, Charlie Brooker, disse que os fãs podem esperar uma “mistura de gêneros.

“Dois dos seis episódios são praticamente longas-metragens. Alguns são profundamente desagradáveis, alguns são bastante engraçados e alguns são emocionantes”, disse o britânico, em setembro passado, durante o festival Geeked Week da Netflix.

Brooker criou a série em 2011 para o Channel 4 britânico e, a partir da terceira tempoarada, ela foi comprada pela plataforma americana.

Hacks (Max, a partir de 10/04)



Deborah (Jean Smart, que já venceu três Emmys de melhor atriz de comédia pelo papel) e Ava (Hannah Einbinder) estão de volta para a quarta temporada de uma das melhores séries da atualidade.

A veterana do humor finalmente ganha seu talk show, mas se enganou ao pensar que a roteirista ficaria longe desta vez.

Doctor Who (Disney+, a partir de 12/04)



O Doutor é um ser extraterrestre capaz de viajar no tempo e no espaço com sua nave, a Tardis. Agora, na segunda temporada desta versão da série, ele encontra a nova companheira Belinda Chandra.

Os dois viajam pelo século 51 com o objetivo de levá-la de volta à Terra, mas os obstáculos são inúmeros.

Handmaid´s Tale (Paramount+, a partir de 09/04)



Hora de se despedir da distópica Gilead, com a sexta e última temporada da série estrelada por Elizabeth Moss, vencedora do Emmy de melhor atriz de drama em 2017 pelo papel na trama.

No capítulo final, Luke e Moira se juntam à resistência, e Serena tenta reformar o regime por dentro.

Baseado Numa História Real (Globoplay, a partir de 08/04)



Depois do lançamento do podcast de true crime que permeou a primeira temporada, o casal Ava (Kaley Cuoco) e Nathan (Chris Messina) tenta voltar à rotina — sem se envolver com crimes — nos novos episódios desta série de humor ácido.

Mas um encanador que suspeitam ser um serial killer não os deixa em paz.

Veja também