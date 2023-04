A- A+

Streaming "Black Mirror" volta para sexta temporada, após quatro anos; confira o teaser Série retorna à Netflix em junho deste ano, com Aaron Paul e Salma Hayek entre os nomes do elenco

A Netflix pegou o público de surpresa ao anunciar, nesta quarta-feira (26), a estreia da sexta temporada de “Black Mirror”. Sem episódios novos desde 2019, a série retorna à plataforma em junho deste ano, ainda sem data confirmada.

O ator Aaron Paul (de “Breaking Bad”) é um dos destaques do elenco. Também participarão da série nomes como Salma Hayek Pinault, Kate Mara, Annie Murphy, Anjana Vasan, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Samuel Blenkin e Zazie Beetz.

Em seu anúncio, a Netflix afirmou que a sexta temporada de “Black Mirror” será a “mais imprevisível, excepcional e marcante até agora”. Assim como nos anos anteriores, uma nova história será contada a cada episódio, com uma visão sombria e satírica sobre a relação humana com a tecnologia.

Charlie Brooker, criador da produção, falou ao site Tudum, da Netflix, sobre a expectativa para o retorno da série. “Em parte como um desafio e em parte para manter as coisas novas para mim e para o espectador, comecei esta temporada deliberadamente invertendo algumas de minhas próprias suposições básicas sobre o que esperar”, disse.

“Ao lado de alguns elementos mais familiares de ‘Black Mirror’, também temos alguns novos, incluindo os que eu jurei que o programa nunca faria, para ampliar os parâmetros do que um episódio da série pode ser. As histórias ainda são totalmente ‘Black Mirror’, mas com algumas viradas malucas e mais variedade do que nunca”, complementou.

