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SINGLE Black Pantera abre nova fase com single que mistura rock dos anos 1990 e universo dos videogames Lançada no Dia Mundial do Rock, "Start The Game" antecipa o quinto álbum de estúdio do trio mineiro e ganha clipe animado repleto de referências à cultura gamer

O Black Pantera escolheu o Dia Mundial do Rock, celebrado nesta segunda (13), para apresentar ao público "Start The Game", faixa que inaugura o ciclo de divulgação de "Continental", quinto álbum de estúdio do trio mineiro.

A canção aposta em uma sonoridade que combina elementos do neo metal com influências do rock da década de 1990 e serve como prévia do novo trabalho da banda.

O lançamento chega acompanhado de um videoclipe em animação dirigido por Pedro Hensen.

A produção transporta os integrantes para cenários inspirados em títulos marcantes dos videogames, reunindo referências a franquias como Grand Theft Auto (GTA), Tomb Raider, Homem-Aranha, Mortal Kombat, Jujutsu Kaisen, The Sims, SimCity, The Legend of Zelda, Alex Kidd, Metal Slug, War, Guitar Hero, Need for Speed, FIFA e Pac-Man.

Entre as homenagens também aparece Saci Filho do Vento, jogo brasileiro ainda inédito.

"Todos esses jogos permeiam o imaginário da nossa infância, da nossa geração, tem algumas coisas mais novas também, como o Jujutsu Kaisen", comenta o baixista e vocalista Chaene da Gama.

"A ideia de usar os jogos foi uma forma de falar sobre como viver tá sendo difícil, como a gente tá sempre pulando de fase e passando de fase, mas às vezes temos que voltar atrás, descobrir alguma outra camada e abrir uma outra porta, enfim".

Na composição, a banda utiliza a lógica dos videogames como metáfora para discutir desafios da vida contemporânea.

Ao recorrer a elementos da cultura pop, gamer e nerd, a letra propõe uma reflexão sobre questões sociais e os impasses da sociedade atual.

"Tem uma frase da música que eu gosto muito, que é 'Fim do mundo é só uma fase, final boss é a humanidade'. No final desse jogo que a gente vive, a humanidade acaba sendo o grande vilão de si mesma", afirma Chaene.

Disponível nas plataformas de streaming pela gravadora Deck, "Start The Game" marca o início da divulgação de "Continental", álbum que dará sequência à nova etapa da trajetória do Black Pantera.



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