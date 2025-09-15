"Black rabbit", "Gen V" e "The morning show": as estreias no streaming na semana de 14/9 a 20/9

A- A+

Confira as principais estreias das plataformas de streaming desta semana:



Black Rabbit (Netflix, a partir de 18/9)

Bem-vindo ao Black Rabbit, restaurante e lounge mais exclusivo de Nova York, centro da minissérie homônima da Netflix com estreia marcada para a próxima quinta-feira. Quem recebe a clientela é Jude Law, no papel de Jake Friedkin, o carismático dono do empreendimento, obcecado para fazer dele o lugar mais conhecido da cidade. Porém, a chegada do irmão dele, Vince, interpretado por Jason Bateman, bagunça esses planos, trazendo à tona traumas do passado e dívidas do presente.

“É uma série sobre irmãos que se amam, mas não combinam”, disse Bateman, astro de “Ozark”.— Um é um desastre, o outro é mais certinho. Todo mundo tem um irmão, ou uma amizade, meio perigosa. Aquela pessoa que geralmente te mete em encrenca, mas muito empolgante ter por perto.

Quem também está no elenco como um perigoso criminoso é Troy Kotsur, vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por “No ritmo do coração”, em 2022. Ele foi o primeiro artista surdo a concorrer ao prêmio da Academia.

The morning show (Apple TV+, a partir de 17/9)

A fusão entre as redes UBA e a NBN finalmente terminou, e a redação do “The morning show” precisa lidar com os novos desafios disso nesta quarta temporada da série estrelada por Reese Witherspoon e Jennifer Aniston. Marion Cotillard e Jeremy Irons são os atores convidados dos novos episódios.

Derretendo pouco a pouco (Globoplay, a partir de 18/9)

Já imaginou ficar numa cápsula de congelamento por 20 anos? Foi o que aconteceu com o casal protagonista deste dorama do streaming da Globo. Num belo dia, os dois “acordam” em 2019, sem conhecer a realidade em que vivem e com amigos e familiares completamente diferentes do tempo em que entraram no experimento.

Gen V (Prime Video, a partir de 17/9)

A volta às aulas na Universidade Godolkin é o tema principal da segunda temporada desta série derivada de “The boys”. Um novo e misterioso reitor está no pedaço, com a proposta de tornar os heróis ainda mais poderosos. Mas depois de tantas perdas no ano anterior, alguns alunos, como Emma (na foto), não estão satisfeitos com o retorno.

O Viajante Relutante com Eugene Levy (Apple TV+, a partir de 19/9)

Hora de arrumar as malas novamente e sair por aí com Eugene Levy. Nesta terceira temporada, o superpremiado ator tem convidados especialíssimos em suas andanças: príncipe William, o cantor Michel Bublé e o grupo de k-pop NOWZ. Entre os destinos, estão Irlanda, Estados Unidos, Coreia do Sul e Áustria.

