Black Sabbath fará despedida na Inglaterra: "Maior show de heavy metal de todos os tempos"

Ozzy Osbourne anunciou nesta quarta-feira (5) que os membros originais do Black Sabbath irão se reunir para um show juntos pela primeira vez em 20 anos.

Em uma postagem no X, Osbourne afirmou que ele, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward vão tocar juntos no Villa Park, em Birmingham, no dia 5 de julho.

“É hora de voltar ao início... é hora de devolver à terra onde nasci”, disse Osbourne. “Quão abençoado sou eu por fazer isso com a ajuda de pessoas que eu amo. Birmingham é o verdadeiro lar do metal. Birmingham para sempre”, diz o post.

Osbourne fará sua própria apresentação curta no show com vários artistas antes de se juntar à banda para sua “última despedida”, afirmou o anúncio. Outros músicos que irão se apresentar no “Back to the Beginning” incluem Metallica, Slayer, Lamb of God, Alice in Chains e Anthrax.a





“Este será o maior show de heavy metal de todos os tempos”, disse Tom Morello, diretor musical do concerto, citado no post.

Formado em Birmingham em 1968, o Black Sabbath se tornou uma das bandas de metal mais bem-sucedidas de todos os tempos, vendendo mais de 75 milhões de álbuns mundialmente, de acordo com a postagem de Osbourne.

Em 2023, Osbourne foi obrigado a cancelar uma turnê por problemas de saúde.

“Minha voz para cantar está bem. No entanto, após três operações, tratamentos com células-tronco, intermináveis sessões de fisioterapia e, mais recentemente, um tratamento inovador de Cybernics (HAL), meu corpo ainda está fisicamente fraco”, disse ele em um comunicado na época.

Os ingressos para o show em Birmingham começarão a ser vendidos no dia 14 de fevereiro, com os lucros sendo destinados a várias instituições de caridade.

