MÚSICA De 'Back to Black' a 'Cry Me a River': músicas estão mais negativas desde os anos 1970 Estudo da Nature também traz um ranking com as etras mais negativas e positivas da época

Confira abaixo a músicas com as letras mais negativas e mais positivas, segundo o estudo:



Um estudo confirmou que as letras das músicas se tornaram mais simples e negativas nos últimos 50 anos.

Desde a década de 1970, as músicas contêm mais palavras relacionadas ao estresse, como "ruim", "errado" e "dor", de acordo com os pesquisadores. Segundo os autores, isso coincide com a mudança de sentimentos da população em geral.





"A longo prazo, a música popular reflete mudanças mais amplas no clima emocional da sociedade", disse o Dr. Mauricio Martins, da Universidade de Viena, ao Daily Mail.

O aumento da linguagem negativa e relacionada ao estresse nas letras das músicas acompanha o aumento bem documentado do estresse, da ansiedade e das "doenças do desespero" na população.

Isso poderia explicar a mudança de músicas mais animadas dos anos 70 e 80 – como 'Walking On Sunshine' de Katrina and the Waves – para canções negativas mais recentes como 'Back to Black' de Amy Winehouse.

“Letras mais simples também podem refletir mudanças culturais e cognitivas, como a redução da capacidade de atenção, mudanças nos hábitos de audição com o streaming ou declínios mais amplos na complexidade linguística observados em livros e na comunicação online”, afirmou Martins.

Para o estudo, a equipe analisou as letras das 100 músicas em inglês mais populares nos Estados Unidos a cada semana, entre 1973 e 2023. Essa lista totalizava mais de 20mil músicas, de artistas como Carly Simon e Eric Clapton a Lizzo e Drake.

Suas descobertas, publicadas na revista Nature, revelaram que as letras de músicas populares se tornaram mais simples e negativas ao longo do tempo e contêm mais palavras relacionadas ao estresse.

As letras de músicas mais frequentes relacionadas ao estresse, segundo o estudo, incluem 'chorar', 'machucar', 'maldito', 'saudades', 'solitário', 'lutar', 'matar' e 'odiar'.

Eles disseram que isso coincidiu com o aumento das taxas de depressão e ansiedade, bem como com o aumento da negatividade nos meios de comunicação e nos livros de ficção.

No ranking de músicas mais negativas estão, por exemplo, "Cry Me A River", de Justin Timberlake, e "Hurt", de Elvis Presley. No outro extremo, entre as mais positivas, estão "YMCA" do Village People e "Do I Do" de Stevie Wonder.

Segundo o pesquisador, é necessário ressaltar que essas tendências não significam que todas as músicas novas sejam simples ou negativas, mas que o perfil emocional e estrutural médio das músicas que chegam ao topo das paradas mudou de maneiras que se alinham com padrões psicológicos e culturais mais amplos.

Confira abaixo as músicas com as letras mais negativas e mais positivas, segundo o estudo:

Músicas com as letras mais negativas

Kendrick Lamar - We Cry Together

Nine Inch Nails - The Perfect Drug

Elvis Presley - Hurt

Justin Timberlake - Cry Me A River

21 Savage - Red Opps

Músicas com as letras mais positivas

Stevie Wonder - Do I Do

Bruno Mars - That's What I Like

Michael Jackson - Man In The Mirror

Rihanna - Please Don't Stop The Music

Village People - YMCA

