Blackpink divulga turnê mundial em 2025; fãs brasileiros especulam Brasil como possível destino

O grupo feminino sul-coreano Blackpink compartilhou, na última quarta-feira (5), o retorno do quarteto, formado por Jennie, Jisoo, Lisa e Rosé, com uma turnê mundial programada para 2025. O teaser do anúncio não confirmou nenhum país, mas os fãs brasileiros especulam que o Brasil pode estar entre os destinos.

O vídeo divulgado está repleto de cenas de shows internacionais feitos pelo Blackpink, mas como o Brasil nunca foi destino do grupo sul-coreano, não aparece nas imagens. No entanto, uma fala em português, retirada do teaser, aumentou a expectativa de um show no País.

Os fãs brasileiros das cantoras reagiram nas redes sociais sobre a frase em português: ''elas estão de volta''.

eu e os de verdade aquecendo na fila do show do blackpink aqui no brasil pic.twitter.com/5JoWXTyCZB — (@jenniewhk) February 5, 2025

Se o Brasil não tava confirmado pra BLACKPINK Tour 2025, agora está pq o maior erro da YG foi ter colocado um “elas estão de volta” em português from Brasil pic.twitter.com/XRA22GLiaK — . ʀᴀʏ ꫂ vai ver o BLACKPINK (@Rahmeovv) February 5, 2025

As cantoras estavam focando em suas carreiras solos, após o grupo entrar em hiato no final de 2023.

Rosé lançou o álbum solo, intitulado de ''Rosie'', em dezembro de 2024, e fez um enorme sucesso com a canção ''APT.'', em parceria com Bruno Mars. A música teve o clipe mais assistido de 2024, no YouTube.

Confirmadas no Coachella, Jennie e Lisa também investiram em projetos solos durante o hiato do Blackpink. Jennie vai lançar o álbum de estreia em março deste ano, com participações de Childish Gambino, Doechii, Dua Lipa e Kali Uchis, enquanto Lisa também tem um projeto solo em produção.

Por sua vez, Jisoo tem o lançamento do seu primeiro mini Álbum ''Amortage'' previsto para este mês de fevereiro.

