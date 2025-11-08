A- A+

CELEBRIDADES Blake Lively pede R$ 922 mi por suposta campanha difamatória durante promoção de "É assim que acaba" Advogados da atriz dizem que ações do coprotagonista do filme Justin Baldoni teriam causado prejuízo milionário nas marcas dela

O portal especializado Variety informou que Blake Lively denunciou ter sofrido uma perda de US$ 161 milhões (cerca de R$ 922 milhões) durante a promoção do filme "É assim que acaba". A atriz acusa o seu coprotagonista do filme, Justin Baldoni, de ter orquestrado campanha difamatória contra ela.

Segundo os advogados da atriz, Lively teria perdido US$ 56,2 milhões (R$ 322 milhões) em ganhos passados e futuros relacionados à atuação, produção e palestras. Além disso, sua marca de maquiagem, Blake Brown, teria perdido cerca de US$ 49 milhões (R$ 281 milhões).

Já sua marca de bebidas, Betty Buzz, teria registrado prejuízo de outros US$ 22 milhões (R$ 126 milhões) devido à imagem negativa construída em torno da atriz. Por fim, os advogados destacam também uma perda estimada de US$ 34 milhões (R$ 195 milhões) por danos à reputação, calculada a partir de 65 milhões de comentários negativos publicados nas redes sociais. Dessa forma, o total chega aos mencionados US$ 161 milhões (R$ 922 milhões).





Outro lado

Segundo Gregory Doll, um dos advogados que representa Lively, esse valor “é uma expressão de desejo”, e explicou: “Trata-se de estabelecer uma quantia significativa o bastante para que a outra parte se alarme e busque um acordo.” No entanto, do outro lado, o pedido também atingiu números impactantes. Os advogados de Justin Baldoni alegaram que seu cliente perdeu cerca de US$ 400 milhões (R$ 2,3 bilhões) por danos à imagem e por falsas acusações direcionadas a ele. Essa ação, porém, foi rejeitada, deixando Baldoni em clara desvantagem na troca de acusações entre ele e Lively.

Enquanto isso, o advogado de Baldoni esclareceu a posição de seu cliente: “A decisão do tribunal sobre a moção de rejeição não afeta em nada a verdade de que não houve assédio nem campanha de difamação, e tampouco compromete nossa forte defesa contra as alegações da senhora Lively”, explicou. “A fase de coleta de provas continua, e estamos confiantes de que prevaleceremos contra essas acusações infundadas.”

Há poucas semanas, uma petição apresentada pela equipe jurídica de Baldoni mencionou que Taylor Swift estaria disposta a testemunhar. No entanto, um comunicado emitido pelo advogado da cantora, Douglas Baldridge, esclareceu que ela “não tem nenhum papel neste contexto”. Assim, o advogado deixou claro que, sob nenhuma circunstância, Swift prestaria depoimento por vontade própria — apenas o faria caso fosse formalmente intimada e não tivesse como recusar.

'Truque publicitário'

Para o time legal de Blake Lively, a insistência de Baldoni em convocar a artista é um truque publicitário para desviar a atenção do que realmente importa: a denúncia de assédio sexual feita por Lively. Em contrapartida, os advogados de Baldoni acusaram a esposa de Ryan Reynolds de tentar extorquir sua amiga Swift para que ela se envolvesse em sua defesa. Eles afirmam que Lively teria pedido a Swift que apagasse todas as mensagens de texto, áudios e e-mails em que falavam sobre o conflito ocorrido durante as filmagens de Romper o círculo, filme estrelado por Lively e Baldoni.

“Taylor Swift nunca pisou no set desse filme, não participou de testes de elenco nem de decisões criativas, não compôs a trilha sonora, nunca viu uma versão de montagem nem fez anotações sobre o filme — sequer assistiu a 'É assim que acaba' até semanas após a estreia —, e passou 2023 e 2024 viajando pelo mundo com a maior turnê da história”, declarou seu representante.

“A conexão de Taylor com o filme se limitou à liberação do uso de uma canção, ‘My Tears Ricochet’. Como sua participação consistiu apenas em licenciar uma música — o que outros 19 artistas também fizeram —, essa intimação foi projetada para usar o nome de Taylor Swift e atrair a atenção do público, criando clickbait sensacionalista em vez de focar nos fatos do caso”, concluiu o porta-voz.

Veja também